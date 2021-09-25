Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Son dört haftada 10 puan kaybederek zirvenin 6 puan gerisine düşen Galatasaray'da eleştiri okları Teknik Direktör Fatih Terim'e çevrildi. Bir kere daha ocak ayını işaret eden Fatih Hoca, dünkü idmanda da oyuncularına gözdağı verdi. Ligin henüz başında olduklarını ve asla karamsarlığa düşmemeleri gerektiğini anlatan Terim "Benim karakterimde pes etmek yok. Aranızda eski olanlar beni ve bu takımın karakterini iyi bilir. Biz ne durumlardan, kapanmaz denilen farklardan gelip şampiyon olduk. Yine olmamamız için hiçbir sebep yok" ifadelerini kullandı.

İstemeyen gider

Kötü görüntüyü hep beraber düzeltmek zorunda olduklarını söyleyen Fatih Hoca "Şunu açıkça gördük ki, üç günde bir maç temposuna bütün oyuncuların hazır olması gerekiyor. Bazılarınızın performansından memnun değilim. Şampiyonluğa inanan ve burada kalmak isteyenlerle devam ederiz. Ama bazılarınız isteksiz tavırlarıyla 'ben yokum' derse onunla da yolları ayırırız" diyerek aba altından sopa gösterdi. Kaptan Muslera da takım arkadaşları adına yaptığı konuşmada "Bundan sonra daha çok çalışıp bize yakışır sonuçlar alacağız" dedi.

MORUTAN HİÇBİR YERE GİTMEYECEK

alatasaray kariyerine hızlı bir başlangıç yapan ancak son haftalarda formsuzluğuyla göze batan Olimpiu Morutan'ın ocak ayında takımdan ayrılacağı iddialarını menajeri Florin Vulturar yalanladı. Vulturar, "Morutan kesinlikle hiçbir yere gitmeyecek. Kulüp de ondan memnun" dedi.

RİZE'YE GELMEM

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Barış Alper Yılmaz'la biz Galatasaray'dan önce ilgilendik. Bizden 3 milyon avro istediler. Barış Alper, 'Rize'ye gelmem' dedi. Adam Rizeli olduğu hâlde Rize'ye gelmem dedi" itirafında bulundu. Barış Alper 1 milyon avro karşılığında Keçiörengücü'nden transfer edilmişti.

Galatasaray’da Muslera krizi! Fatih Terim ile birbirlerine girdiler Süper Lig’de aldığı kötü sonuçlarla eleştirilen Galatasaray’da yeni bir kriz ortaya çıktı. Galatasaray’ın 3-0 kaybettiği Kayserispor maçından Muslera’nın Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi. Üst üste yedek takımla antrenmana çıkan deneyimli kalecinin, “Kayseri’ye gelmiyorum” diyerek Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi.

Galatasaray'dan son 32 sezonun en kötü başlangıcı Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak puan kayıplarını sürdüren Galatasaray, 1989-1990 sezonundan beri 6. hafta itibarıyla en kötü sezonunu geçiriyor.