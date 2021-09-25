Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin genç yeteneklerinden Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası'nda 2 kategoride kıyasıya bir mücadele gerçekleştirdi. Türkkan, 2 kategoride de şampiyonluğa ulaşan kişi oldu.

ŞAMPİYONLUĞU İLK GÜNDE GARANTİLEDİ

Red Bull, Türkiye'nin rallideki en yetenekli genç sporcularından Castrol Ford Team Türkiye pilotu, Red Bull sporcusu Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası'nda tarihi bir başarıya imza attığını duyurdu. Ali Türkkan, kupada "Genç Pilotlar" ve "İki Çeker" kategorilerinde şampiyonluğa ulaşan isim oldu.

Toplam 5 ayaktan oluşan kupaya Eskişehir'de elde ettiği zaferle başlayan başarılı pilot, son yarış olan Sırbistan Rallisi'nde de henüz ilk gün tamamlandığında şampiyonluğunu garantiledi.

YAĞIZ AVCI'DAN SONRA İKİNCİ GURUR

Sırbistan'daki son mücadelede Ali Türkkan, co-pilotu Onur Vatansever ile ilk gün sonunda, Balkan Kupası’na ulaşmayı garantiledi. Bu zaferle Türkkan, diğer Red Bull sporcusu Yağız Avcı'dan sonra Avrupa'da şampiyonluk kupasına uzanmayı başaran ilk Türk pilot oldu.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda beşinci yarışın kazananı Sebastien Ogier oldu Dünyanın önemli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2021 sezonunun beşinci yarışını Red Bull sporcusu Sebastien Ogier kazandı. Sardunya’da gerçekleştirilen yarışta rakiplerine şans tanımayan pilot, böylelikle 2021 sezonunda üçüncü zaferini elde etti. Red Bull sporcuları Elfyn Evans ve Thierry Neuville ise podyumu tamamlayan diğer isimler oldu.

27 yıl aradan sonra Bodrum’da ralli heyecanı başladı ​Bodrum’da 27 yıl sonra gerçekleşen ralli heyecanı, tarihi Myndos Kapısı’nda verilen seremonik start ile başladı.