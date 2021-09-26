Türkiye Gazetesi

Milli sporcular, ülkemizi gururlandırarak madalyalarla dönmeye devam ediyor. Bu kapsamda bir başarı haberi de Finlandiya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'ndan geldi. Kadınlar 59 kiloda mücadele eden Cansel Özkan, Avrupa üçüncüsü oldu.

ŞAMPİYONADAKİ MADALYA SAYIMIZ 8'E ULAŞTI

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rovaniemi kentindeki şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcu Cansel, koparmada 92 kiloyla gümüş, silkmede 110 kiloyla dördüncü, toplamda ise 202 kiloluk derecesiyle Avrupa üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Milliler 3 günde, 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalyaya ulaştı.

Melihcan Günay, Avrupa üçüncüsü oldu Melihcan Günay, 55 kiloda yarıştığı Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda, bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ali Türkkan’dan tarihi başarı 2021 Balkan Ralli Kupası'nda mücadele eden Ali Türkkan, yarıştığı 2 klasmanda da şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.