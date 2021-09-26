Türkiye Gazetesi

TJK Kupası yarışı, İstanbul Veliefendi Hipodromunda gerçekleştirildi. Yarışa 3 ve üstü yaşlı safkan İngiliz atları katıldı. 2 bin 400 metre mesafe çim pistte gerçekleştirilen yarışta Hasan Hüseyin Temel'in sahibi olduğu ve jokey Akın Sözen'in bindiği "Powerman" ilk sırada yer aldı.

Yarışta ikinciliği Gökhan Kocakay'nın jokeyliğini yaptığı "Megaloman" elde etti. Özcan Yıldırım'ın bindiği "Zafer Ateşi" ise üçüncü oldu.

Erdoğan ile Aliyev, Şuşa'da at yarışı izledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi sonrası gittiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte at yarışı izledi.

Babasına at yarışı oynatan ganyan sahibini öldürdü! Adana'da babasına at yarışı oynattığını ileri sürdüğü ganyan bayi sahibini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

İzmir'deki at yarışlarında kaza! Sahada uyutuldu Cuma günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda yapılan at yarışlarında aprantilere mahsus 2. koşuda yaşanan zincirleme kaza herkesi korkuttu.