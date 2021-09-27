Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ligin en golcülerinden Hatay'a konuk oldu Fenerbahçe… Ev sahibi, aynı zamanda sarı lacivertlilerle birlikte en az gol yiyen takım unvanına da sahipti ve son dört maçından da galibiyetle ayrılmıştı. Vitor Pereira, hafta içi oynayacakları Olimpiakos karşılaşmasını da düşünerek rotasyona gitmiş, Mesut, Osayi gibi aslarını yedek soyundurmuştu. Savunma üçlüsü de mecburen değişmiş, sağ bek Novak'a kalmıştı. Ama rakibi iyi analiz etmişti Fenerbahçe, kontralarla kopardı maçı..

Rossi'den merhaba

Hızlı başlayan karşılaşmada ilk ataklar Hatayspor'dan gelse de golü bulan Fenerbahçe oldu. Diouf iki fırsatı harcarken, Rossi aynı cömertliği göstermedi! 17'de gelişen atakta Valencia'nın şık çalımlarla sonrası verdiği pasa ince dokunan Uruguaylı sarı lacivertli formayla ilk gol sevincini yaşadı: 1-0. Üstünlüğü sağladıktan sonra tamamen kontraya dönen Fenerbahçe, topu Hatay'a teslim etti. 30'da Valencia'nın kafa vuruşunu arka direkte tamamlayan Novak farkı açtı: 2-0.

Altay'a yakışmadı

Sarı lacivertliler işi ilk yarıda bitirecekti ki, 42'de Munir'i geçen Valencia'nın vuruşunu Fatih çizgiden çıkardı. İlk yarıda basit top kayıplarıyla hücum etkinliği düşen Hatay soyunma odasından daha dikkatli dönünce baskıyı artırdı. Fenerbahçe'nin kontralarını savuşturan ev sahibi, 58'de Traore ile gole yaklaştı. Bu füzeyi parmak ucuyla kornere çelen Altay, 70'te Saint-Louis'in zayıf plasesinde ağların havalanmasına engel olamadı: 2-1. Farkı açacak fırsatları heba eden Fenerbahçe, 90'da Serdar Dursun'la direğe takılsa da 3 puanı kaptı..

Fantastik bir takımız

Daha fazla atmalıydık

Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, oyundan da, skordan da, takımdan da memnun. Rakibi iyi analiz ettiklerini söyleyen Pereira "Oyuncularım gerçekten fantastik performans sergilediler. Stratejik anlamda çok güçlüydük ama daha fazla gol atamamış olmamız bizim için üzücü gerçekten çok fazla şans ürettik" dedi.

Olmadık bir gol yedik

Zaman zaman düşüşler yaşadıklarını da söyleyen Portekizli çalıştırıcı "Olmadık biçimde gol yedik. Futbolda bunlar olabiliyor ama daha fazla gol atabilirdik çünkü 4-5 gol üretebileceğimiz bir maçtı" dedi. Takımdan memnun olduğunu belirten Pereira "Gerçekten fantastik bir oyuncu grubuna sahibim. Böyle bir grupla çalışıyor olmaktan dolayı çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Hatay'dan lider döndü Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Hatayspor'u 2-1'lik skorla yenerek, liderliğin yeni sahibi oldu.

Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u 2-1 yendi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapadı. Sarı-lacivertliler, GZT Giresunspor maçından 3 puan ile ayrıldı.