Türkiye Gazetesi

PSG, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşacak. Maç öncesi basın toplantısı düzenleyen PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, 34 yaşındaki Arjantinli dünya yıldızı Messi'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Pochettino "Messi tedavisine iyi cevap verdi. Yarınki maçta kadroda olacak. İlk 11'de başlayıp başlamayacağını ise henüz bilmiyorum" dedi.

"DÜNYANIN EN İYİSİ DE OLSA O BİR İNSAN"

Messi'nin bu sezon PSG'de beklenen performansa ulaşamadığına ilişkin eleştirilere katılmadığını belirten Arjantinli teknik adam, "Uyum süreci zaman alır. Dünyanın en iyi futbolcusu olsanız bile siz de insansınız. Yeni bir takıma, kültüre ve ülkeye alışmaya çalışıyor. Barcelona'da 20 yıl oynadı, şu anda karşılaştığı her şey onun için yeni. Zamanla her şeyin yoluna gireceğine ve birlikte büyük başarılar yaşayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı sebebiyli PSG'nin son iki lig maçında görev alamayan Messi, Fransa temsilcisinde çıktığı 3 karşılaşmada ise gol veya asist katkısı sunamadı.

Messi'nin PSG macerası sakatlıkla başladı PSG transferiyle yankı uyandıran 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu Messi, sakatlığı nedeniyle Metz maçında forma giyemeyecek.

Messi Pele'nin rekorunu kırdı! Uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu ünvanlı Pele'nin rekoru, 2022 Dünya Kupası Elemelerinde Bolivya'ya karşı "hat-trick" yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi tarafından egale edildi.