Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Yalçın, "Elimizdeki seçenekler çok kısıtlı hale geldi. Atletik, genç bir takımla oynayacağız. Tempoyu çok çabuk yükseltebiliyorlar ama biz de ona göre bir oyun planıyla sahada olacağız. İnşallah oyun ve skor bizim için iyi olur" dedi.

N'Sakala stoperde

Stoperde N'Sakala-Serdar ikilisinin oynayacağını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Josef'i stoperde kullanırsak orta bölgede mücadele gücümüz düşer" dedi. Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Chelsea maçındaki gibi bir skor olabilir mi" şeklinde gelen soru üzerine Yalçın, "Bu oyun, canlı oynanan bir oyun. Her şey olabilir" sözlerini kullandı.

Ajax'a uyacağız

Hollanda'da Ajax'ın farklı kazanacağı şeklinde yapılan yorumlar üzerine Yalçın, "Futbol oynanmadan kazanılmaz. Çıkar sahada kazanırsınız. Genç oyuncularımızın bunu hatırlatması için büyük bir fırsat olacak" dedi. "Kendi futbolunuzu oynayabilecek misiniz" sorusuna ise Yalçın'ın cevabı, "Bu mümkün görünmüyor. Biraz Ajax'a uyacağız" cevabını verdi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP: Güçlü ekibiz

Maça yönelik basın toplantısına katılan Oğuzhan Özyakup, "Şampiyonlar Ligi her futbolcunun oynamak istediği bir yer. Bunu fırsata çevirebiliriz. Çok sakatımız var ama biz asla vazgeçecek değiliz. Çok güçlü bir ekibe sahibiz. Karakterimizi ortaya koyup mücadelemizi vereceğiz" dedi.

162 ÜLKEDEN CANLI

Dünyanın gözü bu maçta olacak

Ajax’a misafir olacak Beşiktaş’ın maçına ilgi büyük. Amsterdam’daki Johan Cruyff Arena’da oynanacak karşılaşma Türkiye hariç tam 162 ülkede ekrana gelecek. Pasifik ve Hint Okyanusu’ndaki ülkelerde bile karşılaşma canlı yayınlanacak.

Kappel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: 9-0'lık maçı hatırlattı Altay forması giyen Leandro Kappel, Ajax-Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Ajax karşısında Beşiktaş'a hiç şans tanımadığını belirten Kappel, "Tüm şanslar Ajax'ın yanında. Beşiktaş'a karşı yüzde sıfır noktasındayım" ifadelerini kullandı.