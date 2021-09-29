Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor, Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor PFDK'lık oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor saha olayları, Medipol Başakşehir çirkin ve kötü tezahürat, Atakaş Hatayspor ise talimatlara aykırı hareketten dolayı kurula gönderildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile yöneticiler Süleyman Bilici ve Metin Korkmaz'ın da PFDK'ye sevkine karar verildi.

Hukuk müşavirliği, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ve Denizlispor'un yanı sıra Tuzlaspor idarecisi Muhammed Ali Kanıçok ile Royal Hastanesi Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'i de kurula sevk etti.



PFDK'dan Vitor Hugo ve Beykan Şimşek'e şok Trabzonsporlu Vitor Hugo ve Göztepeli Beykan Şimşek, PFDK tarafından 2 maç ceza aldı.



PFDK'dan Beşiktaş ve Adana Demirspor'a para cezası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Adana Demirspor'a para cezası verdi.