Türkiye Gazetesi

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Euroleague'de 2021-2022 sezonu bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Son şampiyon Anadolu Efes ile kupayı 2017'de alan Fenerbahçe Beko, Türkiye'yi temsil edecek. Anadolu Efes, ilk hafta maçında bu gece İspanya'nın Real Madrid takımıyla 21.45'te deplasmanda karşı karşıya gelecek.

FİNAL FOUR BERLİN'DEN

Yine 18 takımla çift devreli lig usulüne göre oynanacak organizasyonda, 34 haftalık normal sezonda ilk 8'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final serisinde ise toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler, adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Şampiyon, Almanya'nın Berlin şehrinde 27-29 Mayıs'ta 2022'de düzenlenecek Final Four organizasyonunda belli olacak.

Euroleague'de son altı sezonun beşinde Türk takımları final oynadı. F.Bahçe 2016, 2017 ve 2018'de final oynarken 2017'de kupayı havaya kaldırdı. Anadolu Efes ise 2019 ve 2021'de finale çıkarken son kupayı kazanan takım oldu.

THY EUROLEAGUE'DE PROGRAM

Bugün

Monaco-Panathinaikos

Olimpia Milano-CSKA Moskova

Real Madrid-Anadolu Efes

Maccabi Tel Aviv-Bayern Münih

Yarın

UNICS Kazan-Zenit

Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız

ASVEL-Zalgiris

Olimpiakos-Baskonia

Barcelona-Alba Berlin

Anadolu Efes'te Anderson'un sözleşmesi uzatıldı THY Avrupa Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes kulübünde ABD'li oyuncu James Anderson'un sözleşmesi 1 bir uzatıldı.

Ergin Ataman'dan 'Stefan Kuntz' eleştirisi: Şaşkınlık içindeyim Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, A Milli Futbol Takımı için Alman teknik isim Stefan Kutz'un adının geçmesini sert bir dille eleştirerek, "Kulüpler düzeyinde 1. lig seviyesinde, Avrupa kupalarında bir başarısı olmayan bir antrenörün Türk Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği yazılıyor. Şaşkınlık içindeyim. Futbol dünyası tuhaf bir dünya, tuhaf bir yönetimi var" dedi.

Ergin Ataman, Avrupa'da yılın koçu seçildi THY Euroleague’de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, yılın koçu seçildi.