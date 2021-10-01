Türkiye Gazetesi

Kolon bölgesinde tespit edilen tümör nedeniyle alalaceleyle amelaiyata alınan ve sağlık durumunda kritik eşikler atlatan Brezilyalı efsane futbolcu Pele, nihayet sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. 80 yaşındaki Pele, evine dönebildiği için çok mutlu olduğu açıklamasını yaptı.

PELE'DEN İLK AÇIKLAMA

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Uzaktan yakından hayatımı tamamlayan hepinize teşekkürler," ifadelerini kullandı.

Pele, sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde başarılı bir operasyon geçirmişti.

PELE KİMDİR?

Gerçek adı, Edson Arantes do Nascimento olan Pele, 23 Ekim 1940'da Brezilya'da dünyaya geldi. Forvet mevkiinde görev almış eski futbolcu Pele, ismini yaramaz anlamına gelen "Peli" lakabının değişmesi üzerine almıştır. Kariyerine Brezilya Ligi'nin o zamanların en iyi takımlarından Santos'ta başlayan efsane futbolcu, yine ünlü bir kulüp olan Cosmos'ta bitirmiştir. Futbol tarihinde en çok gol kralı olan futbolcudur. Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

Pele'den iyi haber: Sağlığı her geçen gün düzeliyor Dünya futbolunun efsane ismi Brezilyalı Pele'nin geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Efsane futbolcu Pele'den iyi haber Hastanedeki kontrollerinde kolonunda tümör bulunan ve ameliyat edilen Pele'nin yoğun bakım ünitesinden çıkarıldığı öğrenildi.

Pele'den kötü haber Futbol efsanesi Pele, kalınbağırsağında bulunan tümör nedeniyle ameliyata alındı.