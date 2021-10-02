Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan kırmızı kart şoku geldi. Yalçın, Can Bozdoğan’ın yaşadığı bir pozisyon sonrasında oyuncuların hakeme faul tepkisi gösterdiği esnada saha içindeki topa vuran Yalçın, kırmızı karttan kaçamadı.

FAUL SONRASI "DEVAM" KARARI MAÇIN ATEŞİNİ YÜKSELTTİ

Süper Lig’in 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Sivasspor’u konuk ederken karşılaşmanın 43. dakikasında Teknik Direktör Sergen Yalçın, Hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Can Bozdoğan’ın rakip ceza yayı üzerinde Jorge Felix ile yaşadığı bir pozisyon sonrasında siyah-beyazlı futbolcular ve teknik ekip faul beklerken, Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ‘Devam’ kararı verdi. Can Bozdoğan’ın sakatlık yaşaması üzerine futbolcular dururken, hakemin de sahaya sağlık ekibini davet etmesi beklendi.

Sergen Yalçın, saha içindeki topa müdahale ederek, kırmızı kart gördü

SERGEN YALÇIN'DAN BEKLENMEYEN HATA

Bu sırada yaşanan pozisyon sonrasında Teknik Direktör Sergen Yalçın, 4. hakeme ve maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya tepki gösterirken, saha içinde bulunan topa da vurdu. Bu hareketin ardından Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, kenara gelerek Sergen Yalçın’a kırmızı kart gösterdi ve Yalçın’ı oyun alanı dışına gönderdi.