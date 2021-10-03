Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş'in ardından A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olan Stefan Kuntz, Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrolarını belirledi. Sürpriz tercihleriyle dikkat çeken Kuntz birçok futbolcuya ilk kez milli takımın kapısını açarken, Serdar Dursun'un ise daha önce neden milli olamadığıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE YILLAR ÖNCE TARTIŞTILAR

İHA muhabiri Bozhan Memiş'in iddiasına göre; Almanya 2'nci Ligi'nde üst üste 2 sezon gol kralı olan Serdar Dursun'un daha önce A Milli Takım'a çağrılmama sebebi Şenol Güneş'le yıllar önce yaşadığı bir tartışma. O dönem Karagümrük forması giyen golcü futbolcu, Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Şenol Güneş'le tartıştığı için Almanya'da müthiş bir performans sergilemesine rağmen milli takım forması giyemedi.

Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Serdar Dursun, A Milli Takım'a çağrıldı. Normalde daha önce çağrılması gerekirdi ama Karagümrük forması giyerken, Bursaspor maçında Şenol Güneş ile tartıştığı için çağrılmamıştı. Açıklanmasa da sebebi buydu. Hayırlı olsun.

ADAY KADRODA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ve Letonya ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosunda Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz uzun bir aradan sonra yeniden yer alırken, Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ilk kez kadroya davet edildi

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille).

Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe).

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Norveç ve Letonya maçları öncesi, A Milli Futbol Takımı'nın aday kodrosuna dair bilgi paylaşıldı.

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