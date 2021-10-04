Türkiye Gazetesi

Galatasaray ve Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan krizi büyümeye deva ediyor. İki camia arasında karşılıklı sert açıklamalar yapılırken, GS TV spikeri Ebru Gürsoy’da 3-2 biten maçın ardından ağır göndermeler yaptı.

“BİR BAŞKANA YAKIŞIR ŞEKİLDE DAVRANSIN”

Ebru Gürsoy, "Malum takımı Rize'ye gömmemiz lazım' dedi. Kim kimi gömdü? Malum dediği Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray'dır. Türkiye'nin en büyük markasıdır. Aklının köşesinde dursun. Bir başkana yakışır şekilde davransın" ifadelerini kullandı, sosyal medya karıştı. Galatasaraylılar, Gürsoy'un açıklamalarına destek verdi.

Galatasaray son saniyede Rizespor'u devirdi Mustafa'nın vuruşuyla öne geçen Galatasaray, Pohjanpalo'nun iki golüyle şoku yaşadı. Mustafa bir daha sahne aldı. Galatasaray’da Berkan atıldı, Rize'de Boldrin penaltı kaçırdı. Uzatmada Diagne'nin sürüklediği ataktaki 'al da at' pasında Morutan sonucu belirledi

Galatasaray maçı, 90+11'de söküp aldı Galatasaray, deplasman maçına gittiği Rİze'den 3-1'lik galibiyetle döndü. Aslan bu skorla, lige geri dönüşünü ilan etti.

Galatasaray’da bir devir kapanıyor! Stadın yazısı söküldü Türk Telekom Stadyumu olarak bilenen Galatasaray Stadı’nın ismi değişiyor. Açıldığı günden beri aynı isme sahip olan Galatasaray Stadı’nda Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Türk Telekom Stadyumu yazısı kaldırıldı.