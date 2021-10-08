Türkiye Gazetesi

Alfa Romeo'nun tecrübeli pilotu Kimi Raikkonen, geçtiğimiz sezonki yarışa atıfta bulunarak yarış esnasında ortaya çıkabilecek fırsatlar için hazırlıklı olmaları gerektiğini dile getirdi. 2005'te McLaren adına yarıştığı dönemde İstanbul'da mutlu sona ulaşan Raikkonen, temkinli konuştu.



Alfa Romeo ve Ferrari, Türkiye Grand Prix’si için hazırladığı posteri paylaştı. Posterde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve iki kıta teması işlendi.

HEYECANLI GEÇİYOR

Intercity İstanbul Park'ın her zaman zorlu yarışlara ev sahipliği yaptığının altını çizen Raikkonen “Türkiye'de her zaman olduğu gibi yine ilginç bir yarış bizi bekliyor. Geçen yılki yarış biraz olaylı olmuştu ve bu sefer de aynı şeyler yaşanabilir. Bütün bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Seyircilerin son ana kadar büyük bir heyecan hissedeceğinden eminim” ifadelerini kullandı.

Formula 1'de İstanbul Park'ın rekorları Montoya'da Formula 1'e bu hafta sonu ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti'nin rekorlarını, Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya elinde tutuyor.

Formula 1'de gelecek sezon tarihin en çok yarışı düzenlenecek Bu haftasonu Türkiye'de İstanbul Park'ta düzenlenecek olan Formula 1'de gelecek sezon tarihin en fazla yarışı düzenleneceği açıklandı. Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, gelecek sezonun mart ayında başlayıp kasım ayına kadar süreceğini söyledi.

Formula 1 İstanbul'da hedef 100 bin izleyici Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 8-10 Ekim 2021 tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 Dünya Şampiyonası öncesinde pistte incelemeler yaparak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.