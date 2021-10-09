Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Çok iyi başladığımız Dünya Kupası yolunda puan kayıplarıyla yara alan A Millî Takımımız yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçında gruptan çıkma yolundaki en önemli maçında Norveç'i ağırladı. Kadıköy'deki 90 dakika büyük bir çekişmeye sahne olurken, istediği skorla ayrılan taraf Haaland ve Sörloth gibi önemli eksiklerine rağmen puanı alan Norveç oldu. A Millî Takımımız bu skorun ardından gruptaki son üç maça Norveç'in iki puan gerisinde üçüncü sırada girdi.

Duran top can yaktı

Maça oldukça iyi başlayan ay yıldızlı takımımızın etkili önde baskısı sonuç verdi. Bu sezon Marsilya'da sergilediği üst düzey performansla göz kamaştıran yıldızımız Cengiz Ünder kazandığı topla Norveç ceza sahasına girerken, Cengiz'in pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu boş kaleye dokunarak millî takımımızı öne geçirdi: 1-0. 42'de kullanılan köşe vuruşunda Olsen'in indirdiği topu iyi takip eden Thorstvedt skoru dengeledi: 1-1.

A Mlli Futbol Takımı, Norveç ile 1-1 berabere kaldı

Hamleler işe yaramadı

İkinci yarıda oyundaki ritmini bir türlü bulamayan millî takımımızda teknik direktör Kuntz 70'te üç değişiklik birden yaptı. Serdar Aziz, Berat ve Cengiz'in yerine Kaan, Taylan ve Yusuf'un oyuna dahil olduğu Türkiye son 20 dakika yoğun bir efor sergilese de fiziksel olarak oldukça iyi bir durumda olan Norveç Millî Takımı geri adım atmadı ve kritik karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu skorla Norveç 14, Türkiye 12 puana yükseldi.

İpler elimizden gitti

Dünya Kupası yolunda çok ama çok önemli bir sınavdı Norveç mücadelesi. Hem teknik adam değişikliği anlamında (Şenol Güneş-Stefan Kuntz) hem de gruptaki durumumuz anlamında. Galibiyet çok şey demek ve bitime üç maç kala ikinci sıraya yerleşmemiz anlamına gelecekti. Ki sonraki maçlarımızın zorluk derecesi de düşünülürse bir anlamda Dünya Kupası bileti almamız anlamına geliyordu. Ancak hesap tutmadı.

Yenilmesi gerek

İkinci sırada bulunan Norveç, Kadıköy’den bir puan çıkararak yerini korudu. Ve ipleri elinde tutmaya devam etti. Şimdi ne olacak? Bizim kalan üç maçımızı da kazanıp rakiplerimizden özellikle ikinci sıradaki Norveç’in puan yitirmesini bekleyeceğiz. Norveç, Karadağ, Letonya ve Hollanda (D) ile karşılaşacak. Lider Hollanda ise Cebelitarık, Karadağ (D) ve Norveç ile mücadele edecek. Olası bir puan kaybında ise Dünya Kupası’nı kaçıracağız.

Millilerin, Kuntz ile ilk sınavı Haaland'sız Norveç! Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın oynanacak FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynayacağı maçta Norveç ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşması öncesi Norveç'in Haaland başta olmak üzere birçok eksiği bulunurken bu karşılaşma teknik direktör Stefan Kuntz'un Milliler ile birlikte ilk sınavı olacak.

A Milli Takım'da kolej havası Sahada ne olur bunu cuma günü Norveç karşısında göreceğiz ama Kuntz’un basınla ilişkisi, söylemleri ile idmandaki eylemleri (futbolcu ilişkileri) ay yıldızlı takıma pozitif anlamda dokunduğunun açık göstergesi.