Türkiye Gazetesi

Sarı-Kırmızılı ekipte Felipe Melo’nun teknik ekipte yer alması bekleniyor. Yabancı yardımcı antrenör arayışı içerisinde olan Terim’in eski öğrencisi Felipe Melo’yu ekibine dahil etmeye hazırlanıyor.

“BİR TELEFONUMUZA GELİR”

Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada, "Bir telefon uzağımızda. Gel dememizi bekliyor. Hemen uçağa binip takıma katılabilir" demişti. 31 Aralık'ta Palmeiras'la sözleşmesi bitecek Melo'nun Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Eski Galatasaraylı Felipe Melo tutuklanabilir Palmeiras forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Libertadores Kupası finalini kaçırma tehlikesi ile karşı karşıya. Brezilyalı yıldızın Uruguay'a giderse tutuklanabileceği iddia edildi.

Galatasaray Arda Turan ile yollarını ayırıyor! Galatasaray’da şaşırtan ayrılık kararı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arda Turan ile yeni mukavele imzalanmayacak. Fatih Terim ise Arda’nın yardımcı antrenör olarak hizmet vermesini istiyor. Arda'nın da düşen performansı ve sakatlık sorunları nedeniyle bu fikri değerlendirebileceği aktarıldı.

Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a salvo: Algıyı onlar yapıyor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ali Koç geçmişi gündeme getiriyor, Galatasaray hakem incelemesine kalkıyor. Algının ta kendisi bunlar" dedi.