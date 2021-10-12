Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sakatlık kâbusunu atlatan Beşiktaş'ta gözler ligde Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir maçına çevrildi. Bu karşılaşmanın siyah beyazlılar için önemi büyük. Çünkü Başakşehir maçının ardından Beşiktaş sırasıyla Sporting Lizbon ve Galatasaray sınavlarını verecek. Bu iki maç öncesi teknik direktör Sergen Yalçın yeni bir sakatlık yaşanmasını istemiyor. Bu yüzden cuma günü oynanacak Başakşehir maçında sakatlıklarını yeni atlatanlar tam olarak hazır hâle gelmeden riske edilmeyecek. Bir anlamda günü kurtarmak adına daha ciddi sakatlıklar verilmesi önlenecek.

ÜÇ İSİMDE RİSK YOK

Bu isimlerin başında Miralem Pjanic geliyor. Altay deplasmanının 32. dakikasında sakatlandıktan sonra Sivasspor ve Ajax maçlarında forma giyemeyen yıldız oyuncu şu anda iyileşmiş durumda. Pjanic sakatlığını atlatmış olsa da Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting Lizbon ve ligdeki Galatasaray maçları düşünülerek bekletilecek. Kadroya alınacak olan Pjanic büyük ihtimalle yedek kulübesinde bekleyecek. Tedavileri tamamlanan Larin, Atiba ve Ghezzal'ın da riske edilmemesi planlanıyor. Siyah beyazlı takımda N’Koudou ve Mehmet Topal’ın sakatlıkları ise devam ediyor.

31 yaşındaki Pjanic, 2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya Arthur Melo karşılığında transfer olmuştu.

PJANIC: BARCELONA'DA ŞANS BULAMADIM

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Pjanic, Katalan ekibinde kendisini gösterme fırsatını bulamadığını söyledi. Yıldız oyuncu “İlk on biri yapan ben değilim, oynama şansını veren ben değilim. Bu seçim başından beri yapılmıştı ve ben bunun sebebini hiç anlamadım” sözlerini kullandı.

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