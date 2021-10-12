Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Millî araya lider giren Fenerbahçe, galibiyet serisini Trabzonspor’la geliştirmeyi hedefliyor. Önemli eksiklerine rağmen son üç maçından 9 puan çıkaran sarı lacivertliler, Trabzonspor’un yenilmezliğini noktalayarak zirve keyfini artırmayı planlıyor. Günlerdir maçları izleyerek rakibi ezberleyen teknik direktör Vitor Pereira, oyuncularına ligin en skorer takımlarından biriyle karşılaşacaklarını hatırlatırken, galibiyetin şifrelerini de söyledi. Akıllı, sabırlı ve disiplinli oynamaları gerektiğini belirten Pereira “Onların kazanma arzusu bizim en büyük avantajımız olacak” vurgusu yaptı.

ZAYIF KARNINA DİKKAT

Trabzonspor’un hücum aksiyonlarının güçlü ve zengin olduğunu tespit eden Vitor Pereira, takım hâlinde savunmanın önemine dikkat çekerken rakibin zayıf karnı olarak belirlediği savunma göbeğini hızlı toplarla geçip sonuca gitmeleri gerektiği ifade etti. Hatay deplasmanında olduğu gibi topu rakibe bırakmayı planlayan Portekizli, kontra toplarla skor üretmeyi planlıyor. Trabzonspor’un son düdüğe kadar diri kaldığı uyarısı yapan Pereira “Disiplinden taviz veremeyiz. En az rakibimiz kadar mücadele etmeli ve aklımızı sahaya koymalıyız. En ufak bir hatanın bedeli ağır olur” ikazı yaptı.

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MAÇA ALINMADI: GOL PROBLEMİ AŞILAMADI

Fenerbahçe liderlik koltuğunda oturmasına rağmen, gol yollarındaki problemler endişeye sebep oluyor. Sarı lacivertliler pozisyon üretse de gol bulmakta sıkıntı yaşıyor. Bu sezon 6 galibiyet alan Fenerbahçe’nin bir maçta rakip filelere gönderdiği gol sayısı 2’yi aşamadı. Son 4 sezonda 3’ten fazla gol kaydedilen maç sayısının 9 olması problemin uzun süredir yaşandığının göstergesi. Son 8 sezonun sadece ikisinde gol beklentilerini aşmayı başaran sarı lacivertlilerde 2010-11’den 28 gol kaydeden Alex’ten bu yana 20 golden fazla atan bir golcü de olmadı.

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