Türkiye Gazetesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3’üncü maçında yarın Lokomotiv Moskova’ya konuk olacak. Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ve futbolcu Alpaslan Öztürk, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"OYUN ANLAYIŞIMIZ AYNEN DEVAM EDECEK"

Yarınki oyun planlarında ciddi bir değişiklik olmayacağını söyleyen Fatih Terim, “Oyunumuzda bazı küçük dokunuşlar olacak. Büyük bir değişiklik kimse beklemesin. Oynamak istediğimiz bir oyun var. Zaman zaman başarılı olduğumuz oluyor, zaman zaman da hatalar oluyor. Oyun anlayışımız aynen devam edecek. Lokomotiv Moskova’ya yabancı değiliz. Biz orada yeniyoruz, onlar burada yeniyor. Stadın ilk açılışında da buradaydık. Rakibimiz hoca değişikliğine uğradı. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. Bulunduğu yerden daha iyi bir konuma gelecektir. Oyuncularımıza da ciddi ve iyi bir takımla oynayacağımızı söyledim” diye konuştu.

“ONLARI KAZANMAK KOLAY OLMADI”

Forvet oyuncularının iyi formu ve Mostafa Mohamed’in geleceğin yapılanması içerisinde yer alıp almayacağı ile ilgili soruya Galatasaray'ın teknik patronu, “Onları kazanmak çok kolay olmadı açıkçası. Umarım böyle devam ederler. Henüz bizim istediğimiz kıvamda değiller. Onlar her dakika atıp gol atabilen oyuncular. Onlar o kadar güveniyorum ve daha iyi olmalarını bekliyorum. Çalışıyorlar. Mostafa da inşallah gollerle buluşur. İnşallah daha fazla goller atacak. Attıkça da bizim Ocak ayındaki düşüncemiz zaten o zaman net ortaya çıkar. Daha zamanımız var. Biz Mustafa'yı zaten o niyetle izledik ve aldık. Oynadıkça daha iyi olacağını düşünüyorum. Hepsine de mümkün mertebe şans vermeye çalışıyorum; ama bir oyun anlayışı içinde bazen hepsine şans veremiyoruz. Az da olsa çok da olsa hepsi şans buluyor ve herhangi bir moral bozukluğu yaşamadan tam bir takım oyuncusu gibi direkt konsantre olmaları da hoşuma gidiyor. tam Daha zamanımız var ama iyi gidiyor Mostafa. Ondan memnunum” cevabını verdi.