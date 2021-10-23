Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta sezonun geri kalanı için Galatasaray maçına büyük önem veriliyor. Siyah beyazlı camia bu maçta da olası bir mağlubiyet yaşanması durumunda takımda bir kırılma yaşanmasından endişeleniyor. Kritik durumun en çok farkında olan isim Teknik Direktör Sergen Yalçın. Tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray derbisinde elde edilecek zaferle rüzgârı yeniden arkasında hissetmek istiyor.

DERBİYE ÖZEL FORMÜL

Siyah beyazlılar son sekiz maçta da kalesini gole kapatamayınca başarılı teknik adam derbiye özel bir formül hazırlıyor. Batshuayi’nin hücumdaki presinden memnun olan Sergen Yalçın, Larin ve Ghezzal’ın da aynı şekilde mücadele etmesini istedi. İki oyuncunun presi sağlam yapmasıyla Teixeira’nın yerine savunma gücü daha yüksek bir orta alan oyuncusunun oynamasına gerek kalmayacak.

LARIN VE GHEZZAL'A BAĞLI

Sergen Yalçın Larin ve Ghezzal’ın son idmanlardaki performansına göre kafasındaki derbi kadrosunu netleştirecek. Öte yandan siyah beyazlılar bir günlük izinin ardından derbi mesaisine başladı. Bir buçuk saate yakın süren idmanı Başkan Çebi de izledi.

BABA AYHAN’DAN MESAJ

Devre arası transfer döneminde Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş’ta çalışmalar devam ederken millî futbolcunun babası Erol Ayhan’dan açıklama geldi. İtalyan basınına konuşan baba Ayhan “Beşiktaş eğer Sassuolo’yu ikna ederse o zaman onlarla masaya oturup görüşürüz. Öncelikle kulüpler arasında bir anlaşma sağlanmalı” dedi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini Fırat Aydınus'un yöneteceği duyuruldu.

Beşiktaş'ın devler ligi kabusu! Rakamlar daha farklı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın farklı skorun aldatıcı olduğunu söyleyip "Gerçek bu değil" demişti ancak Portekiz ekibi dört gol dışında iki defa direğe takıldı, Ersin de beş net kurtarış yaptı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yine Avrupa galibiyeti göremedi Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarındaki 5. maçta da galibiyeti göremedi.