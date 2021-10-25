Türkiye Gazetesi

Uzun yıllar Fenerbahçe’nin formasını terleten Volkan Demirel, Vitor Pereira’nın oyun planını eleştirdi. Demirel, oynanan futboldan memnun olmadığını ve Anadolu kulübü gibi oynattığını belirtti.

“SORUN ÜRETMEMEK”

Hücumda üretkenlik olmadığını vurgulayan Demirel, "Senin sorunun üretememek. Rossi ve Pelkas topları ezdi. Senin problemin ileri uçta çözemeyen oyunculardan kaynaklanıyor. Oyunun gidişatı öndeki değişiklikleri gösterirken gidip defans üçlüsünü bozarak, arkadaki dengeyle oynadı" dedi.

“GERÇEĞİ SÖYLEMEK GEREKİYOR”

Demirel, amacının sert eleştiri olmadığını vurgulayarak, "Yapılan değişiklikler sonrasında böyle bir skor almak tepkileri hocaya yöneltiyor. Biz de kimseyi eleştirmek, yanlış yaptığını söylemek istemiyoruz ama gerçeği söylemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“ANADOLU TAKIMI GİBİ YERLEŞMİŞ”

Fenerbahçe'nin büyük takım gibi oynamadığını belirten Demirel, "Fenerbahçe bugün, sanki bir Anadolu takımı gibi yerleşmiş, kaptığı toplarla hızlı hücuma kalkmaya çalışıyor gibi. Beni rahatsız eden bu. Geçiş hücumu futbolda var. Hızlı hücum, tek pasta atak var ama Fenerbahçe oyununun tüm maç boyunca buna dayalı olması rahatsız ediyor. Koşuyorlar, mücadele ediyorlar, defans üçlüsü de takımı iyi çıkarıyor ama Fenerbahçe'nin bir set oyunu, yerleşik saha oyunu yok. Fenerbahçe'nin biraz daha kısa paslarla rakip sahada pozisyon bulması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil yorumu: Fenerbahçe'de oynatmam Süper Lig'in 10'uncu haftasında evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin performansını değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, "Ben Pereira olsam bu takımda Mesut Özil'i oynatmam" açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertli ekip Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu: Fenerbahçe evinde kayıp Süper Lig'in 10. hafta maçları kapsamında kendi sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe camiası kenetlendi! Konuk Alanyaspor (Muhtemel 11'ler) Trabzonspor karşılaşması sonrası kenetlenen Fenerbahçe camiasında taraftarlar, Alanyaspor karşısında tribünleri dolduracak ve sarı lacivertli kulübün bütün branşlarındaki sporcular statta yerini alacak. Mesut Özil'in menajeri ise Trabzon deplasmanı sonrası çıkan ayrılık iddialarını yalanlayarak Özil'in Fenerbahçe'de kalıcı olmak istediğini açıkladı.