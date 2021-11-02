Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de hem Trabzonspor hem de Abdullah Avcı fırtınası esiyor. Bordo mavili kulüpte bir yılını doldurmasına günler kala Abdullah Avcı takımını liderliğe taşırken, bu süreçte en çok puan toplayan teknik adam olarak zirvede yer aldı. Trabzonspor ile 2,2 puan ortalaması yakalayan Avcı, Karadeniz ekibinin başında çıktığı 43 maçta, 26 galibiyet, 14 beraberlik alırken sadece 3 mağlubiyet yaşadı, 92 puan topladı.

RAKİPLERİNİ EZİYOR

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın başında şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın 43 maçta 28 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. 91 puan topladı ve 2,00 puan ortalaması elde etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise 43 maçta 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 85 puan toplayarak 1,90 puan ortalaması elde etti. Fenerbahçe, söz konusu dönemde Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Vitor Pereira ile 84 puanda kaldı.

SÜPER KUPA'YI ALDI

Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi. Avcı döneminde 65 puan toplayan Karadeniz ekibi ligin dibinden gelerek Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı. Bordo mavililer, geçen sezon Olimpiyat Stadında oynanan finalde Abdullah Avcı’nın eski takımı Başakşehir’i 2-1 yenip TFF Süper Kupa’yı müzesine getirmeyi başardı.

NAMAĞLUP LİDERLİK

Bordo mavililer, bu sezon ise 11 haftalık bölümde mağlubiyet görmedi. Karadeniz ekibi, 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken üç beraberlik aldı ve 27 puan toplayarak zirveye oturdu. Bordo mavililer, Avcı yönetiminde geçen sezonun 29’uncu haftasında Alanya’dan aldığı mağlubiyetin ardından 23 maçtır yenilmiyor. Deplasmanda yenilmezlik rekorunu da kıran Avcı’nın takımının 236 gündür bileği bükülmüyor.

AVCI’NIN KARNESİ

43 Maç

26 Galibiyet

14 Beraberlik

3 Mağlubiyet

AVCI SONRASI PUAN DURUMU

Trabzonspor: 92

Beşiktaş: 91

Galatasaray: 88

Fenerbahçe: 84

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