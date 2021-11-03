Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında bugün Sporting Lizbon ile TSİ ile 23.00'da karşı karşıya gelecek. Portekiz'de oynanacak maç öncesi her iki takımın taraftarları arasında Alvalade Stadyumu dışında kavga çıktı. Olay, S. Lizbon taraftarının Beşiktaşlılara küfretmesiyle başladı. Ardından fanatik grup, Türklere meşale, sopa, keme ve demir borularla saldırdı. Yaşanan kavgada 3 Beşiktaş taraftarı yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı taraftarları hastaneye kaldırdı. Lizbon Emniyet Müdürlüğü, kavgaya karışan 10 Portekizli ile 16 Türk'ün kimliklerini tespit ettiğini açıkladı.

Beşiktaş siftah peşinde! Rakip Sporting Lizbon Bugün Portekiz’de Sporting Lizbon'a misafir olan Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını almak istiyor. Karşılaşma öncesi konuşan Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, "Buraya kazanmaya geldik ama doğal olarak Sporting favori. Kornerlere tedbir alacağım" dedi.

Beşiktaş'ta Sporting Lizbon maçı kadrosu belli oldu Beşiktaş, Sporting Lizbon ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunu açıkladı.