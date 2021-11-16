2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında Milli Takımımız deplasmanda Karadağ ile karşılaşıyor.
KARADAĞ 1- 1 TÜRKİYE
Maçtan dakikalar
1' Maç başladı
4' GOL! Beqiraj, Karadağ'ı 1-0 öne geçirdi. Burak'ın top kaybında araya giren Karadağlı futbolcular paslaşarak ceza sahasına sokuldu. Beqiraj'ın vuruşunda top ağlarımıza gitti.
8' Kalemize doğru gönderilen uzun topta Osmajic sol kanattan topla buluşarak ceza sahasına sokuldu. Osmajic'in ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
13' Kerem'in sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Burak, vuruşunu yaptı ancak yavaş giden top kalecide kaldı.
21' Kerem Aktürkoğlu
GOLLL!!!
İLK 11'LER
KARADAĞ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beclraj, Osmajlc
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz
G GRUBU CANLI PUAN DURUMU
1- Hollanda: 20 puan / +23 averaj
2- Türkiye: 18 puan / +10 averaj
3- Norveç: 18 puan / +9 averaj
KARADAĞ MİLLİ TAKIMINDA KORONAVİRÜS ŞOKU
Karadağ Futbol Federasyonu, forvet oyuncusu Uros Djurdjevic’in Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve takımdan izole edildiğini açıkladı. Stevan Jovetic, Adam Marusic ve Nebojsa Kosovicin ardından Karadağda Koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 4'e yükseldi.
Karadağ-Türkiye maçının hakemi belli oldu Son dakika haberine göre; A Milli Futbol Takımı'mızın deplasmanda Karadağ ile oynayacağı müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.
Türkiye Karadağ deplasmanında | Dünya Kupası yolunda kritik viraj Grubun son maçında Karadağ’ı evinde yenersek Katar yolu için play-off’u garantiliyoruz. Norveç, Hollanda’yı deplasmanda yenerse Dünya Kupası’na direkt gitme ihtimalimiz var.