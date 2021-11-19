Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da artık nefesler tutuldu ve gözler pazar günü oynanacak derbiye çevrildi. 785 gün sonra bir lig maçına tam kapasiteli olarak çıkacak sarı kırmızılılar, 90 dakika sonunda gülen taraf olmak istiyor. Hafta başında satışa çıkan biletler birkaç saat içinde tükendi. Yönetim cephesi de Fenerbahçe maçına özel bir prim belirleyip derbi öncesi takıma açıklayarak oyunculara moral verecek. Florya’da yapılan antrenmanlarda da teknik direktör Fatih Terim, öğrencilerine sarı lacivertli takımı ezberletirken bir yandan da psikolojik olarak oyuncularını derbiye hazırlıyor.

AVRUPA'DA YAPTIK

Terim sık sık yaptığı toplantılarda oyuncularına “Aklınıza kazanmaktan başka bir ihtimal getirmeyin. Bu tip mücadeleler önce kafada kazanılır. Taktiğimiz, planımız hazır. Çok sıkı çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Maçın gidişatı ne olursa olsun, taktik disiplinden kopmadan, hata yapmadan devam edeceğiz ve üç puanı alan taraf biz olacağız. Buna benzer maçları bu sene Lazio, Marsilya, Lokomotiv Moskova karşısında verdik. Galibiyete ben inanıyorum, siz de inanın” diyerek motive ediyor.



Galatasaray, pazar günü oynanacak derbi hazırlıklarını sürdürdü

ASLAN ÇALIŞIYOR

Bu sezon özellikle hücumda duran toplarda sıkıntı yaşayan Galatasaray, derbiye özel olarak hazırlanıyor. Bu tip maçlarda kilidi duran topların açabileceğini düşünen Fatih Terim antrenmanlarda sık sık takımına bu yönde çalışmalar yaptırıyor. Ayrıca Fenerbahçe’nin de tehlikeli olabileceği yan top ve duran top organizasyonları için savunmayı da hazırlıyor.

DİKKATLİ OLUN

Galatasaray’da sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Pazar gününe kadar yeni bir sakatlık olmaması için sağlık ekibi âdeta kırmızı alarm vermiş durumda. Teknik ekipte antrenmanlarda oyuncularına dikkatli olmaları konusunda talimat vererek yeni bir sakatlık olmaması için çaba sarf ediyor.

TAKIMA KATILDI

Romanya’nın Lihtenştayn ile oynadığı mücadele sakatlanan ve İstanbul’a döndüğünde ağrıları olduğunu belirten Morutan’dan iyi haber geldi. Kontrollü olarak denenen Rumen oyuncu sarı kırmızılıların dün yaptığı idmanda takımla birlikte çalışırken Fatih Terim’in şans vermesi durumunda derbide oynayabileceği öğrenildi.

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