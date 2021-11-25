Türkiye Gazetesi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız parkeye çıkıyor. 12 Dev Adam, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ilk karşılaşmasında Belarus'a konuk olacak. Saat 19:30'da başlayacak karşılaşma NTV'den yayımlanacak. Milliler bu müsabakanın ardından 28 Kasım Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda Büyük Britanya ile mücadele edecek. Grupta ayrıca Yunanistan bulunuyor.

BELARUS'LA 7'NCİ KARŞILAŞMA

Ay-yıldızlılar ile Belarus bugüne kadar 6 kez rakip oldu. İki takım ilk kez 20 ve 21 Mayıs 1997 tarihlerinde İstanbul’da ikili temas müsabakalarında karşı karşıya geldi. Milliler ilk karşılaşmada 85-74 mağlup olurken ikinci maçı 83-75’lik skorla kazandı. Milli Takım ile Belarus’un son buluşması, FIBA 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde gerçekleşti. Ay-yıldızlılar elemelerde evinde oynadığı ilk müsabakayı 77-74 kazanırken, deplasmanda oynadığı mücadeleden de 91-62’lik skorla galip ayrıldı. Türkiye ile Belarus arasında daha önce oynanan 6 karşılaşmada millilerin 4 galibiyeti bulunuyor.

İLK ÜÇ SIRADA YER ALAN ÜST TURA YÜKSELECEK

FIBA’nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Milliler grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

12 DEV ADAM'IN KADROSU

12 Dev Adam'ın kadrosunda; Buğrahan Tuncer, Tolga Geçim, Shane Larkin, Erten Gazi, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Egemen Güven, Sadık Emir Kabaca, Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar, Berk Uğurlu, Samet Geyik ve Sertaç Şanlı bulunuyor.

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