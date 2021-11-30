Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de öyle bir hafta geride kaldı ki, işin özeti “Herkes lider Trabzonspor’a çalıştı.” Detaylandıralım… Önce açılış günü olan cumadan başlayalım. Puan sıralamasında ilk 10’da yer alan Başakşehir ve Adana Demirspor gibi takımların beraberlikleri vardı. Geldi mi oradan Fırtına’ya ikişerden dört puan. Cumartesi de yine ilk 10’da bulunan ekiplerden Beşiktaş (0-4) ve Alanyaspor (0-3) farklı mağlup oldu, oradan da toplam 6 puan geldi. Pazar günü ise ‘süper’ bir kazanç ligi vardı bordo mavililer adına.

Bordo mavi hafta

Lig ikincisi ve üçüncüsü Hatayspor ile Konyaspor’un mağlubiyetleriyle ekmeğine yağ sürülen lider Trabzonspor, İstanbul’daki Karagümrük mücadelesini galip bitirip 6 puanlık maça döndürürken akşama da Galatasaray, Malatya deplasmanında berabere kaldı, lidere artı 2 daha yazıldı. Son olarak dün de F.Bahçe, Göztepe ile berabere kalınca bunlara 2 daha eklendi. Trabzonspor’un görünürdeki kazancı 3 gibiydi ancak rakiplerin ikramlarına bakınca bu 26 puana kadar çıktı.

Ömür’den kariyer rekoru

Türk futbolunun çok şeyler beklediği ancak şanssız sakatlıkları sebebiyle dönem dönem hayal kırıklığı yaşadığı Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, son haftalarda beklenen havasını buldu.

Üçte üç yaptı

Genç kabiliyet, kariyerinde ilk defa üst üste oynadığı üç maçta üç gol atma başarısı gösterdi. Ki, bu başarının arkasında da tribünlerden tepki aldığında ona inanan Abdullah Avcı’nın payı çok ama çok büyüktü.

YİNE ZİRVEDE

Trabzonspor sadece puan tablosunda değil atan ve tutan kısmında da lider. Karadeniz ekibi, 14 haftada 29 gol atarken (maç başına 2,07) kalesinde ise 11 gol (maç başına 0,78) gördü.

AVCI’DAN TAKIMA: Bana inanın

Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı’nın, Karagümrük maçı öncesi takıma yaptığı konuşma: Her anı, her dakikayı doğru oynayın. İnanılmaz adımlar atıyorsunuz. Küçük adımlar değil, çok büyük adımlar atıyorsunuz. Sizden rica ediyorum, çok güzel duygular yaşayacaksınız. Bunu bütün hissiyatımla söylüyorum. Lütfen buna inanın, hayatınızdan fedakârlık yapın.

Trabzonspor Karagümrük'ü de devirdi Olimpiyat Stadı’nda oynanan maça hızlı başlayan bordo mavililer, 15’te VAR uyarısıyla gelen penaltıyı Djaniny ile gole çevirip soyunma odasına önde girdi. Abdülkadir’in 62’deki golü galibiyeti perçinledi…

Trabzonspor'un başarısının sırrı 'istikrar' Abdullah Avcı, 17 resmî maçın büyük bölümünde 14 oyuncuya daha çok şans verdi, sahaya sürdüğü isimlerden yüksek verim almasını bildi.