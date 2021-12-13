Türkiye Gazetesi

Sergen Yalçın'ın yokluğunda takımın başında olan Önder Karaveli, kendisi gibi öz kaynaktan yetişen Serdar ve Rıdvan'ı ilk 11'de başlatarak Beşiktaş'a enerji vermeye çalıştı. Hikmet Karaman rakibinin gol gelmeyince stres yapıp dağılmasını bekledi ve 38'de öne de geçti. Dolu tribünler önünde kötü gidişe isyan bekleniyordu ama ilk yarıdaki siyah beyazlıların oyunu çok durgundu. 'Arka direk Larin'in golü piyango gibiydi. Karaman ikinci yarıda da aynı planı uyguladı ama bu defa daha baskılı bir Beşiktaş vardı.

YERİNDE MÜDAHALELER

Pjanic'in ön liberoda olması Beşiktaş'ın rakip yarı alanda daha rahat set oyunu yapmasını sağlıyordu ama Josef'in yokluğunda kontrataklar daha tehlikeli oldu. İkinci yarıdaki 25 dakikalık baskıdan sağ çıkan Kayserispor yine hızlı bir hücumla Larin'in kaybettiği topa cezayı kesti. Sergen Yalçın son maçlarda değişikliklerde büyük hatalar yapmıştı. Karaveli ise tribünlerin yavaş yavaş isyan etmeye başladığı anda Oğuzhan ve Güven'i oyuna alarak bambaşka bir Beşiktaş'ın ortaya çıkmasını sağladı. Batsman sonrasında ışıl ışıl parladı ve Kartal haftalar sonra ilk galibiyetini aldı.



Beşiktaş, geriye düştüğü karşılaşmada Kayserispor'u 4-2 mağlup etti

MÜKEMMEL HAMLELERSergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası takımı kenarda idare eden Önder Hoca maç öyle bir dokundu ki, Kara Kartal hayata döndü.

> dk. 71... Thiam Kayseri'nin ikinci golünü atıyor, Beşiktaş taraftarları Sergen Yalçın tezahüratlarını, futbolculara da tepkilerini artırıyor.

> dk. 74... Kartal'ın altyapı hocası Önder Karaveli sahaya Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın'ı sürüyor. İşte her şey bu andan itibaren değişiyor. Ozzy döktürmeye başlıyor. Onun paslarıyla Kayseri defansı dengesiz yakalanmaya başlıyor.

> dk. 84... Ozzy atak başlangıç pasıyla Güven'i, o da Batshuayi'yi buluşturuyor. 'Her şey bitti' denirken, Kartal beraberliği yakalıyor...

> dk. 89... Güven, Pjanic'in uzun pasıyla buluşuyor, top Batsman'a geldiğinde belki de sezonun kırılma noktası yaşanıyor. Belçikalı yıldız takımını öne taşıyor...

> dk. 90... Ozzy'den bir atak başlangıç pası daha, top Güven'e geliyor. Batsman'le paslaşan genç forvet gecenin skorunu ilan ediyor...

Çok değil 20 dakika önce futbolculara ters dönen siyah beyazlı tribünler haftalar sonra bayram coşkusu yaşıyor.

ÖRNEK HAREKET

Serdar Saatçı ilk yarıda fair-play'lik bir harekete imza attı. Hakem Şansalan'ın Kayseri aleyhine verdiği faule, 'top benden çıktı' ikazında bulunan genç stoper alkış aldı. Şansalan kararını 'aut' olarak değiştirirken, Serdar'ın yanına kadar giderek elini sıktı, tebrik etti...

EN MUTLU GÜNÜM

Beşiktaş Antrenörü Önder Karaveli, "Bu statta çok galibiyetler, şampiyonluklar yaşadım ama bugün için en mutlu olduğum gün diyebilirim. Oyuncular hiç vazgeçmedi. Bugün teknik sorumluyum, yarın tribünde taraftar olurum, hiç fark etmez" sözlerini kullandı.

OZZY: DERBİ ÇOK ÖNEMLİ

Dün maça damgasını vuran oyuncular Oğuzhan Özyakup, "Yedek kalıyordum, benim de haklı olduğum, Sergen Hoca'nın da haklı olduğu konular var" derken, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Derbi bizim için aşırı önemli. F.Bahçe'yi yenmeliyiz" sözlerini kullandı.

Beşiktaş 5 maç sonra galip geldi Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

Sinan Engin’den çarpıcı iddia: Beşiktaş’ın başına Şenol Güneş geçebilir Kötü gidişata dur diyemeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarını ayırmıştı. Boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarına devam eden Beşiktaş, halen aradığı hocayı bulabilmiş değil. Futbol yorumcusu Sinan Engin’den ise çarpıcı bir iddia geldi. Canlı yayında açıklama yapan Engin, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçebileceğini söyledi.