Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe ile Beşiktaş, yılın son büyük derbisinde Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma 19.00’da başlayacak. Geçen hafta deplasmanda Gaziantep’e 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Trabzonspor’un Antalyaspor’a kaybettiği haftada puan farkını azaltma fırsatını değerlendiremedi.

KARAVELİ İLAÇ OLDU

Beşiktaş ise takımın başına emaneten geçen Önder Karaveli ile sahasında Kayserispor’u 4-2 yenerek biraz olsun rahat nefes aldı. Zirveden hayli uzak kalan iki takım da şampiyonluk trenini kaçırmamak için kazanmak zorunda. Kaybeden taraf, daha ilk yarı bitmeden bir anlamda yarıştan iyice kopmuş olacak. Kritik maçı Fırat Aydınus yönetecek.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Berke, Serdar, Kim, Szalai, Nocak, Sosa, Crespo, Osayi, İrfan Can, Mesut, Berisha

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Can, Larin, Batshuayi

Fenerbahçe son idmanında önce pas çalışması yaptı. Vitor Pereira son bölümde oyuncularına Beşiktaş maçının taktik provasını uygulattı.

FENERBAHÇE’NİN ALACAĞI SONUÇ BİRÇOK NOKTADA BELİRLEYİCİ OLACAK

Şampiyonluk parolasıyla girdiği bir sezonda daha rotası şaşan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisiyle lige tutunmayı hedefliyor. Bu maç, Galatasaray galibiyetiyle kazandığı krediyi kısa sürede tüketen Pereira’nın son umudu olarak gözüküyor. Devre arasına kadar Portekizli hocayla devam kararı alan yönetim, derbiden olumsuz bir sonuç çıkması halinde Pereira’nın biletini kesebilir.

"HEPSİNİ KAZANMALIYIZ"

Planlarını galibiyet üzerine yapan Vitor Pereira, Ferdi’nin beklenmedik sakatlığına rağmen, İrfan Can, Valencia ve Mert Hakan’ın geri dönmesiyle rahatladı. İrfan’ı ilk on birde görevlendirecek Pereira, Valencia ve Mert Hakan’ı ise kulübede bekletecek. Grip olan Tisserand'ın yerine on birde Serdar Aziz olacak. Pereira oyuncularına, “Bu maçı kazanırsak devamı gelir” dedi.

Kartal, son idmanını yaptı ve maç saatini beklemeye başladı. Önder Karaveli çift kale maçın ardından oyuncularına şut çalışması yaptırdı.

BEŞİKTAŞ, PORTEKİZLİ TEKNİK ADAMDAN MECBUREN VAZGEÇTİ

Beşiktaş’a geldi, geliyor, yola çıktı denilen Bruno Pinheiro’da pürüz çıktı. Beşiktaş ile Pinheiro arasından yaşanan görüşmelerin detayları ise şöyle: Pinheiro’nun, Beşiktaş’ın teklifinden önce kulübü Estoril’in e-posta yoluyla yaptığı yeni sözleşmeyi kabul ettiği ortaya çıktı. Ancak ortada resmî imza yoktu ve Portekizli teknik adam kulübüyle görüşerek bu problemi çözeceğini Beşiktaş’a iletti.

DÖVİZ KURU FAKTÖRÜ

Estoril ise Portekizli teknik adama “Ön sözleşme geçerli. Fesih durumunda 350 bin avro tazminat ödersin” restini çekti. Acil olarak toplanan yönetim, Pinheiro’nun tazminatını ödeyip ödememeyi görüştü. Ancak artan döviz kuru sebebiyle bundan vazgeçildi. Şenol Güneş, Rıza Çalımbay ve Okan Buruk yeniden gündeme alındı.

