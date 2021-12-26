Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında MKE Ankaragücü ve Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Ankara derbisinde ilginç bir olay yaşandı. Maçın 70. dakikasında MKE Ankaragücü takımında oynayan Murat Uçar sakatlandı. Takımın sağlık ekibi, oyunucuya müdahale etmek için sahaya girmek istedi. Ancak hakem Emre Kargın buna izin vermedi. Ardından ekipler ile hakem arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Kargın, bir sağlık ekibi üyesine sarı kart gösterdi.

Hakemin üstüne yürüyen Adil gevrek'ten ilk açıklama Kayserispor maçından sonra sahaya inip hakemin üstüne yürümesi ile ilgili açıklama yapan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Hüseyin Göçek’i dövmeye gitmediğini, adalet ve haksızlığın karşısında durmak için böyle bir şey yaptığını ifade etti.

Süper Lig'de büyük gerilim! Kulüp başkanı hakemin üstüne yürüdü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yukatel Kayserispor karşılaşması olaylı bitti. Uzatmaların oynandığı esnada misafir takım Kayserispor'un skoru eşitleyen golleri bulmasının ardından Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, hakemin üstüne yürüdü.