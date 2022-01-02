Türkiye Gazetesi

Galatasaray ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek istiyor ama ekonomik durumu da göz önünde bulunduruyor.

Şampiyonluktan uzak kalınması, kupadan elenilmesi sonrası önümüzdeki sene Avrupa sahnesinde yer alma ihtimali bir hayli azalan Cimbom bir yandan kadrosundan bazı isimlerle yollarını ayırmaya çalışırken bir yandan da planlarını revize ediyor.

Forvet bölgesinde Diagne'nin sakatlanması ve Mustafa'nın Afrika Kupası için yaklaşık bir ay takımdan uzak kalacağı dönemde Fatih Terim içeriden çözüm bulacak. Halil Dervişoğlu'nun yanına Kerem Aktürkoğlu çekilecek.

Galatasaray’da Muslera devri bitiyor! Sözleşmesi feshediliyor Galatasaray’da büyük şok. Sarı-Kırmızılıların deneyimli kaleci Fernando Muslera ile ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapatan Uruguaylı file bekçisinin, yabancı sınırından dolayı sözleşmesinin feshedildiği iddia edildi.

2021'de Galatasaray'ın yüzü gülmedi Şampiyonluğu averajla Beşiktaş’a kaptıran Galatasaray, büyük umutlarla girdiği yeni sezonda Avrupa performansı hariç aradığını bulamadı.