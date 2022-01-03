Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından görevden alınan Vitor Pereira'nın yerine kimin geleceği netlik kazanmadı. Koltuk için Slaven Bilic, İsmail Kartal ve Okan Buruk gibi isimler dile getirilse de yıllardır Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini dile getiren Yılmaz Vural da ısrarını sürdürüyor.

Bu hafta yeni hocanın açıklanacağı iddia edilirken, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teknik direktörlük için çağrıda bulundu.

"BUNLARI YILMAZ VURAL AŞAR"

Yıllardır birçok Türk takımını çalıştıran Yılmaz, Fenerbahçe için göreve hazır olduğunu ifade ederek, "O gerginlikte, herkesin yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla herkes üzülüyor. Başkanı da oyuncusu da üzülüyor. Çocuklar neredeyse yürüyemeyecek hale geliyor. Hakikaten bunları aşabilmek kolay değil. Bunları Yılmaz Vural aşar. Yanlış yapmazsın Ali Başkan'ım" ifadelerini kullandı.

"BU İŞİ YAPARIM DİYORUM"

Vural, "Türkiye'de bir işe bu kadar talip bir adam gördün mü? Ben bunu yaparım diyen? Varsayalım adam senin lafına uydu geldi, ondan sonra yapamazsan ne hale düşeceğini biliyor musun? Olmaktan daha beter hale düşersin. Bizde o cesaret var Allah'a şükür. Kendime, bilgime liderliğime güveniyorum. Bu işi yaparım diyorum, Yaptık kardeşim her yerde yaptık. Şampiyonluk istemiyorlardı, oradan küme düşme diyorlardı" dedi.

"YILDIZ OYUNCU YÖNETEBİLİR MİSİN DİYORLAR, KİM O YAHU?"

"Siz yıldız oyuncuları yönetebilir misiniz diyorlar canım sıkılıyor" diyen Vural, "Kim o yahu? Futbolcuysa futbolculuğunu bilecek. Yıldızsa en çok parayı o alıyor, daha fazla iş yapman lazım. Daha iyi uyuman lazım. Nasıl yönetemezsin, uzaydan mı geldi o neyini yönetemeyeceksin..." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural TGRT Haber'de açıkladı: Fenerbahçe'yi çok istiyorum Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarını TGRT Haber canlı yayınında cevapladı. Hakan Dede ile Spor Bülteni'ne bağlanan Vural, "Fenerbahçe'yi çok istiyorum, iyi top oynatırım" açıklamalarında bulundu.

Yılmaz Vural: Gözlerim açık gidecek Yılmaz Vural; yediden yetmişe her futbolseverin sempatik bulduğu, saygıyla yaklaştığı, hatta büyük takımların başında mutlaka görmek istediği bir teknik direktör. Heyecan adamı Yılmaz Hoca da doğrusu çok iddialı. İşte “Ben futbolun kara kutusuyum” diyen Yılmaz Vural’dan futbol üzerine doyumsuz sohbet...