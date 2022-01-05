Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da dedikodu kazanı fokur fokur kaynıyor. Sarı kırmızılı kulübün yedi ay önce gerçekleştirilen kongresinde “Fatih Terim’le çalışacağım” diyerek başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında ipler kopma noktasına kadar geldi. Futbol takımının üst üste aldığı kötü sonuçlar, yönetim içindeki Terim muhaliflerinin sesini yükseltmesine sebep oldu. Kötü gidişata daha fazla kayıtsız kalamayan Başkan Elmas da, Florya’ya yaptığı müdahalelerle Fatih Terim ile arasındaki bağı zedeledi. Başkan Elmas, yedi aylık görev süresi içerisinde Terim’i kızdıracak üç hamle gerçekleştirdi.

Kızdıran olaylar

Tecrübeli teknik adamın yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş’i yetersiz bulan Elmas, yerlerine bu işin eğitimini almış kaliteli bir antrenör teklifinde bulundu. Galatasaray Başkanı, ayrıca Terim’in yıllarca yanında bulunan Şükrü Hanedar ve Uğur Yıldız’ın görevlerini kısıtlayarak transfer yetkisini Florya’dan almış oldu. İkilinin arasını açan bir diğer olay ise Terim’in Florya’ya geri dönmesi için ikna ettiği Bülent Bayraktar oldu. İddialara göre; Bayraktar’ın maaşını Terim belirledi, Elmas da bu rakamı yüksek bulunca, uzun yıllardır “Terim’in akıl hocası” diye bilinen Bayraktar bir ay çalıştıktan sonra görevini bıraktı.

İstifaya zorluyorlar

Son olarak Başkan Elmas’ın, Terim’e “Sportif AŞ’de yöneticilik” teklif ettiği dedikoduları, camiada “Hoca’yı istifaya zorluyorlar” şeklinde yorumlandı. Tecrübeli hoca sosyal medya hesabından “İstifa etmeyeceğim” dedi ancak bu açıklamaların kulübün resmî sitesinden paylaşılmaması soru işaretlerine sebep oldu. Bu arada geçtiğimiz ay yönetimden istifa eden Köksal Ünlü “Hoca ne savaşlar gördü geçirdi. Bu aralar yaşananlar, olsa olsa tatbikat olur ona. Terim’i tanımayanlar, arkadan dolaşarak iş tutmaya kalkarsa Galatasaray duvarı onların üstüne yıkılır” diyerek sarı kırmızılı kulüpteki kaosu gözler önüne serdi.

İstifa etmeyeceğim!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son dönemde hakkında çıkan haberlere istinaden sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fatih Terim ile Galatasaray isminin yan yana gelmesinden duyulan rahatsızlığın yeni olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, göreve devam ettiğinin altını çizdi. Terim “Her sezon belli kendisini tekrar eden saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklıyım. Başkanımız liderliğinde, G.Saray'ın yalnızca bugününü değil, geleceğini şekillendireceğini düşündüğümüz, bir proje için yola çıktık” dedi.

Miras bırakmak istiyorum

Terim “Bu noktada arzu ettiğimiz pozisyonda değiliz. Sorumluluk bir kişiye ait ise, o benim ve yapılan bütün gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım. Çıktığımız yolun sonundaki ışığa güveniyorum. Bugün gelmeyen sonuçların bize döneceğini de biliyorum. Kariyerimin bu dönemindeki en önemli hedefim; bir fazla kupa kazanmaktan öte, önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir. Sabır dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Başkan’a ret!

Burak Elmas ile Fatih Terim dün Florya’da yaklaşık 3,5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Elmas’ın, tecrübeli hocaya yardımcıları ve transfer komitesiyle ilgili görüşlerini aktardığı ancak Terim’in geri adım atmadığı ileri sürüldü. M. City’de Guardiola’nın ekibinde yer alan biri analist, biri yardımcı antrenör, iki kişiyi ekibine katılması fikrine olumsuz bakan Terim’in, transfer konularında yönetici Işıtan Gün’ün kuracağı bir ekibin işbaşında olması fikrine de karşı çıktığı iddia edildi.

Burak Elmas'tan, 'Fatih Terim' iddialarına yalanlama Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas, Fatih Terim'in gönderilmek istendiğine dair iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da iki futbolcu korona oldu Koronavirüs, Galatasaray'a da bulaştı. Sarı-kırmızılılarda iki futbolcunun PCR testi pozitif çıktı.