Türkiye Gazetesi

TFF 3. Lig’de yer alan Iğdır FK, yıldız oyuncu Mevlüt Erdinç’i transfer etmek için çalışmalara başladı. 2009-2012 yılları arasında PSG formasını terleten Erdinç’e 2.5 yıllık sözleşme teklif edildi.

9 MİLYON TL ÖNERDİLER

Ajansspor'un haberine göre, Iğdır takımı 34 yaşındaki oyuncuya 2.5 yıllığına 9 milyon TL ücret önerdi. Mevlüt Erdinç’in ise bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

100 MAÇTA 30 GOL

2009-2012 yılları arasında PSG'de forma giyen Mevlüt,110 maçta 30 gol, 13 asistlik performans gösterdi. Rennes, Guingamp, Metz ve Saint-Etienne macerasının ardından Hannover 96'a ya transfer oldu. Türkiye'de ise Başakşehir, Antalya, Fenerbahçe ve Karagümrük'te oynadı.

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