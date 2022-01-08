Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasının ardından, Beşiktaş'tan art arda koronavirüs haberleri geliyor. Pazar günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı ekipte; 5 futbolcunun yanı sıra, antrenör Önder Karaveli ve yardımcı antrenör Serdar Topraktepe de Covid-19'a yakalandı.

RİZE MAÇINDA TAKIMIN BAŞINA FUTBOL AKADEMİSİ ANTRENÖRLERİNDE OKTA ÇIKACAK

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif sonuçlanan Topraktepe'nin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ardından Serdar Topraktepe'nin de Covid-19 testinin pozitif sonuçlanmasıyla, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maça futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ta 2 futbolcu daha koronaya yakalandı Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcunun ardından, 2 futbolcunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı.

Beşiktaş'ta korona krizi: Karaveli ve 3 futbolcu virüse yakalandı Beşiktaş teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Katar'da Süper Kupa'yı Beşiktaş kaldırdı Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi, kupanın sahibi Beşiktaş oldu. Atiba önce takımını öne geçirdi, sonra da kendi kalesini vurdu. Finalin normal süresi ve uzatmaları 1-1 bitti. Maç içinde kritik kurtarışlar yapan Ersin, geçilen penaltı atışlarından da birini çıkardı. Rakibine 4-2 üstünlük kuran Beşiktaş kupayı ikinci defa müzesine taşıdı.