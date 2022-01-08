Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ligde sezonun ilk yarısını 7 puan farkla lider kapatan Trabzonspor ile son sıradaki Yeni Malatyaspor'un kapışmasında kazanan Fırtına oldu. Bordo mavililerde Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Gervinho, Djaniny ve Trondsen, misafir ekipte ise Haddadi, Ndong, Tetteh, Wallace ve Adem Büyük yoktu ama Trabzonspor o kadar istekli başladı ki sanki Yeni Malatya bir kişi eksik gibiydi sahada.

Uğurcan nerede?

Bordo mavililerin rakip ceza sahası çevresinde kamp kurmuşçasına yaptığı baskı 24'te Cornelius'un golüyle sonuç verdi. Abdullah Avcı'nın ekibi o kadar baskındı ki Yeni Malatyaspor sadece 45+3'teki pozisyonda kaleci Uğurcan'ı görebildi. Trabzonspor ilk yarıda yüzde 80 topla oynama başarısı gösterdi. Hamsik orta alanda bir maestro gibi olunca en ufak bir aksaklık göstermedi bordo mavililer.

Tek gol yetti

İkinci yarıda Sumudica'nın yaptığı değişiklikler ne skora ne de oyuna tesir edemedi. Trabzonspor nefes aldırmayan baskısını sürdürdü. Ev sahibi ekipte sadece Bakasetas beklentilerin altında gözüktü. Farkın açılmamasında Yunan oyuncunun etkisizliğinin payı büyüktü. Bordo mavililer ön alan baskısını ilk düdükten son ana kadar sürdürünce şampiyonluk yolunda bir engeli daha üç puanla geçmiş oldu.

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