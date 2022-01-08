Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak Süper Lig'in 20. haftasında bugün Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fatih Karagümrük maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan Covid-19 testleri sonucunda 5 futbolcunun pozitif olduğu belirlendi.

Açıklamada, "Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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