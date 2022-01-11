Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

1. LİG EKİBİ BURSASPOR VE BOLUSPOR DA PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği belirtildi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçtaki hareketi, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş de takımının Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmadaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

Ayrıca Spor Toto 1. Lig ekipleri Bursaspor ve Beypiliç Boluspor da disiplin kuruluna gönderildi.

PFDK Süper Lig'den 5 kulübe ceza verdi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 5 kulübü çeşitli cezalara çarptırdı. Söz konusu kulüplerin; Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor ve GZT Giresunspor olduğu öğrenildi.

Galatasaray Kulübü ile Başkan Elmas'a, PFDK şoku! Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından medyada yer alan söylemleri üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

PFDK, Süper Lig ekiplerine ceza yağdırdı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 7 kulübü, disiplinsizlik gerekçesiyle çeşitli cezalara çarptırdı.