Türkiye Gazetesi

Afrika Kupası'ndaki Tunus-Mali maçında hakem skandalı yaşandı. Mali 1-0 öndeyken dakikalar 85'i gösterdiğinde Zambiyalı hakem Janny Sikazwe bitiş düdüğünü çaldı. Tunus tarafı itiraz edince hatasını fark edip oyunu yeniden başlatan Sikazwe, 87'de Tunuslu oyuncu Khazri'ye kırmızı kart gösterdi ve bu defa 89. dakikada maçı bitirdi.

Büyük tepki alan hakem soyunma odasına gitti. Afrika Futbol Konfederasyonu kalan bölümün oynanacağını açıklasa da Tunus takımı sahaya çıkmadı ve maç Mali'nin galibiyetiyle bitti.

AKILLARA HALİS ÖZKAHYA GELDİ

Janny Sikazwe'nin geceye damga vuran hatası, hakem Halis Özkahya'yı hatırlattı. Özkahya, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep-Kasımpaşa maçını 5 dakika erken bitirmiş, söz konusu müsabaka daha sorna kaldığı yerden tekrar oynanmıştı.

Diğer sonuçlar;

Moritanya-Gambiya: 0-1

Ekvator Ginesi-Fildişi Sahili: 0-1