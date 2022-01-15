Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve başlayan İspanyol teknik adam Domenec Torrent’in yönetimden ilk isteği belli oldu. Sarı kırmızılılarla anlaşmaya vardıktan sonra takımın maç videolarını izleyip notlar çıkaran tecrübeli hoca, önceliğini ön libero olarak belirledi. Kulübün mali yapısı hakkında da bilgilendirilen Torrent, yönetimden şartların zorlanmasını istedi.

Sistemin kilidi

Geriden oyun kurup, isabetli pas yüzdeleriyle takımı oynatmayı benimseyen Torrent, Başkan Burak Elmas’a defansif orta saha bölgesinin taktiği için hayati önem taşıdığını söyledi. Mali şartları uygun isimlerden liste yapmaya başlayan İspanyol teknik adamın, tercihini tecrübeli bir oyuncudan yana kullanmak istediği öğrenildi. Yönetim de Torrent’in raporuna göre harekete geçecek.

19.05'te Torrent duyurusu

Galatasaray Kulübü kuruluş tarihi olan 1905'i hatırlatıp yeni teknik direktör Domenec Torrent ile mukavele yapıldığını 19.05'te duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Yeni teknik direktörümüz Domenec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

Domenec Torrent resmi imzayı attı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle Domenec Torrent, resmi olarak Galatasaray'ın yeni teknik direktörü oldu.

Guardiola: Domenec Torrent çok özel biri Dünyaca ünlü teknik adam Guardiola, uzun süre yardımcılığını yapan İspanyol teknik adam için “Özel bir bakış açısına sahip. Duran top organizasyonlarında onun imzası var. Her zaman fikirlerine başvurdum” demişti.