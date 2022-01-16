Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bu zamana kadar her kriz dönemini ustalıkla atlatmayı başardı. Son oynanan Gaziantep maçında da etkisini yine gösterdi. Transfer dönemlerindeki stratejileriyle takıma en iyi şartlarda katkılar sağlayan, en zor ekonomik şartlarda ödemeleri kesintisiz yapan, hoca değişikliklerinde takımın minimum zarar görmesini sağlayan, her maç öncesi takımı Ümraniye’deki tesislerden yolcu eden siyah beyazlıların patronu, bu zamana kadar yapmadığı bir hamlede bulundu.

Takıma moral verdi

G.Antep maçında elde edilecek üç puan sezonun geri kalanı için çok büyük önem taşıyordu. Başkan Ahmet Nur Çebi, göreve başladığından bu yana ilk defa soyunma odasına indi. Futbolculara moral veren Başkan “Merak etmeyin. Bu maçı kazanacaksınız. Size sadece bunu söylemeye geldim. Çok iyi mücadele ediyorsunuz” dedi. Başkan, son haftalarda çok gol kaçıran Batshuayi ise “İkinci yarıda gol atacaksın, inanıyorum” diyerek moral verdi. Batshuayi de usta işi golüyle Beşiktaş’a üç puanı getiren golü attı.

Josef sevinci

Josef de Souza’nın sözleşmesindeki “25 üzeri maç oynarsa kontratı bir yıl uzar” maddesi Gaziantep maçıyla devreye girdi. Benzerdurum geçen sezon Aboubakar’da da yaşanmış ancak Kamerunlu oyuncu bu opsiyonun kullanılmaması için son maçlara çıkmamıştı.

KARAVELİ GÜVENİYOR

Oğuzhan Özyakup son maçlarda ne zaman sahada olsa Beşiktaş’ın oyununu olumlu yönde değiştiriyor. Gaziantep maçında da bu etkisini oyuna girer girmez gösteren yıldız oyuncu, Teknik Direktör Önder Karaveli’nin güvenini de, formayı da kazandı. Genç teknik adamın maç sonu Oğuzhan’la yaptığı görüşmede, “Harika oynadın. Bundan sonra daha çok sahada olacaksın” dediği öğrenildi.

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