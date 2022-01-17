Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Maça Hatay çok etkili başladı. Ev sahibi daha ilk dakikalarda net iki fırsatı değerlendiremedi. 22’de ilk tehlikeli atağını yapan Galatasaray, Emre ile öne geçti: 1-0. 27. dakika belki de maçın kırılma anıydı. Aanholt penaltıyı çok kötü kullanarak kaçırdı. 42’de bu sefer Hatay penaltı kazandı, Diouf 1-1 yaptı. İlk yarının son dakikasında Kerem harika frikik golüyle tekrar takımını öne geçirdi: 2-1. 62’de Kamara, 79 ve 90’da Saba’nın gollerine engel olamayan Cimbom sahadan 4-2 mağlubiyetle ayrıldı.

KRONİK SIKINTILAR

Galatasaray’da Fatih Terim’in görevden alınmasıyla bir devir kapandı, Torrent ile yeni bir sayfa açıldı. İspanyol teknik adamın CV’sinde en göze batan kısım kuşkusuz Guardiola’nın uzun süre yardımcılığını yapması. Bu da elbette beklentilere zirve yaptırdı. Ancak dün de görüldüğü gibi sarı kırmızılıların kronikleşen oyun kurarken kaptırılan toplar, savunma zaafları gibi sıkıntılarını çözmek için zaman ve transfer şart.

FATİH TERİM BİR EFSANE

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent maçı değerlendirirken, "Sadece dört gündür buradayız. 3-2 yenik duruma düştüğümüzde beraberlik için hamle yaptık, bu yüzden dördüncü golü yedik. Sadece 3 puan kaybettik. Gelişmemiz gerekiyor" dedi. "Afrika Kupası'na gitmiş oyuncularımız var, sakatlanan oyuncularımız var fakat bahane değil, çalışmalıyız" diyen Torrent, "Fatih Terim bir efsane. Sadece burada değil futbol kariyeriyle Avrupa'da da saygıyı hak eden bir insan. Onunla rekabet etmek durumunda değilim. Fakat futbolda kulüpler kalıcıdır" sözlerini kullandı.

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Torrent’in sözleşme detayları ortaya çıktı! Fatih Terim’in gönderilmesinin ardından Galatasaray’ın başına getirilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, daha ilk maçına çıkmadan gündem olmaya devam ediyor. 1.5 yıllığına takımın başına getirilen ve yıllık 1 milyon Euro alacağı belirtilen Domenec’in Sarı-Kırmızılı takımı dördüncü yapsa bile ekstra ücret alacağı öğrenildi. Aynı zamanda hocadan memnun kalınmazsa tazminatsız gönderilecek.

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