Türkiye Gazetesi

Yusuf Yazıcı’yı kadrosuna katan CSKA Moskova’dan bir hamle daha geldi. Rus ekibi eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi’i kadrosuna kattığını açıkladı. Lazio kulübünden de resmi açıklama yapıldı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Sürpriz bir şekilde CSKA Moskova’ya transfer olan Yusuf Yazıcı, sağlık kontrollerinden geçti. Milli futbolcunun menajeri Adem Cebeci, "Her şey yolunda. Resmi açıklamalar yakında gelecektir" açıklamasında bulundu.

AÇIKLAMA GELDİ

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Vedat Muriqi'e CSKA Moskova'dan teklif geldiğini doğruladı. Tare, "Teklifin detaylarını paylaşamam" dedi.

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

CSKA'nın Vedat için sunduğu teklif ise 2.5 milyon euro kiralama bedeli + 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ödeyeceği öğrenildi.

Yusuf Yazıcı yeni takımıyla anlaştı! Sağlık kontrolünden geçti Büyük umutlarla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, bir türlü istediği performansı gösteremedi. Forma şansıda bulamayan Yazıcı’nın yeni adresi neresi olacağı merak konusu olmuştu. Adı Galatasaray ve Trabzonspor’la da anılan Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti.

Lille kulübü Yusuf Yazıcı’yı gözden çıkardı: Transferi için harekete geçtiler Bu sezon kötü bir performans geçiren Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'dan üzecek haber geldi. Lille’de pek fazla süre alamayan Yusuf Yazıcı’nın Fransa hikayesi bitiyor. Lille kulübünden yapılan açıklamada Yusuf için gelecek teklifleri dinlemeye hazır olduklarını söylediler.

Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın koronavirüse yakalandığını açıkladı. Fransız temsilcisi, dün de bir başka ay-yıldızlı oyuncu Zeki Çelik'in testinin pozitif sonuçlandığını duyurmuştu.