Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ile antrenörler için "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenledi. Organizasyonda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz büyük ilgi gördü. Burada açıklamalarda bulunan genç sporcu, yeni hedeflerinin neler olduğunu anlattı.

"OLİMPİYATLAR BÜTÜN TÜRKİYE İÇİN ÇOK GÜZELDİ"

Gazoz “Birinci olduğum için Tokyo hem bana hem de bütün Türk halkına çok iyi şeyler hatırlatıyor. Çok güzel bir anı oldu. Bu spor kültürünü çok daha küçük yaştaki çocuklara aktarabilmek için güzel bir turnuvaydı. Herkes bir buçuk hafta boyunca takip etti" dedi.

"MADALYA KONUSUNDA AÇ GÖZLÜ OLACAĞIM"

Mete Gazoz, çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek "Bir altın daha... Biraz daha böyle aç gözlü olmak lazım. Aslında aç gözlü güzel bir şey değil ama madalya konusunda güzel bir şey. Şimdi bir tane altın aldık evet ama bir sonraki olimpiyatlara çok daha kısa zaman kaldı. Hazırlanmak için çok daha kısa vaktimiz var. Şimdiden 2024’e hazırlanmaya başladık. Bu bir tane olan altın madalyanın sayısını arttıracağız. Benim hedefim de 4-5 altın madalya” diye konuştu.

Mete Gazoz gözünü ikinci olimpiyat altınına dikti: Şimdi hedef Paris! Olimpiyat Şampiyonumuz Mete Gazoz, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Gazoz, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda da birinci olup okçuluk tarihine adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum" derken, baba Metin Gazoz ise "Mete’nin uzun vadeli hedefi Naim Süleymanoğlu’nun rekorunu egale etmek" ifadesini kullandı.

'Yılın Oscarları' kürsüsünde zirve Mete Gazoz'un Türkiye Gazetesi Spor Servisi'nin 'Yılın Oscarları' kürsüsünde zirveye Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz çıktı. Tokyo’da tarih yazan millî sporcumuz, ülkemize ilk defa okçulukta olimpiyat madalyası kazandırdı.

Mete Gazoz'un sıradaki hedefi 2022 Avrupa Şampiyonası 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran milli okçu Mete Gazoz, "Bundan sonraki hedefim 2022 Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde etmek" dedi.