Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Domenec Torrent liderliğinde Galatasaray ilk galibiyetini arıyor. Kendi seyircisi önünde Nef Stadyumunda takımın başında olacak olan İspanyol teknik adam, bütün hesaplarını üç puan üzerine yaptı. Hatayspor mağlubiyeti sonrası düşme hattına giderek yaklaşan Aslan bu durumdan bir an önce kurtulmak istiyor. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından sadece sekizinci gününde ikinci sınavını verecek olan Torrent özellikle hücum çalışmalarına ağırlık verdi.

AYTAÇ MERKEZE

Hafta içinde yapılan antrenmanlarda yeni atak planları çizen çiçeği burnunda teknik adam oyuncularına sık sık bireysel olarak nerede durmaları, nerelere hareketlenmeleri gerektiğini gösterdi. Kanat ataklarına öncelik veren Torrent, ayrıca orta sahadaki isimlerden de defans arkasına derinlemesine toplar atılması talimatını verdi. Taylan ve Berkan’ın yokluğunda Emre Kılınç’ı ve Aytaç’ı merkezde düşünen İspanyol çalıştırıcı kanatta ise Morutan’a forma verecek.

CAMPOS HAMLESİ

Galatasaray futbolun başına Luis Campos’u geçirmek istiyor. Kariyerinde sayısız yıldız çıkaran Portekizli futbol adamı daha önce Lille, Monaco, Real Madrid gibi kulüplerde farklı görevlerde yer almıştı. Dün akşam İstanbul'a gelen Campos bugün başkan Burak Elmas ile görüşecek. Elmas, Campos’a sportif direktörlükten daha kapsamlı bir görev vermeyi düşünüyor.

Galatasaray'da Albert Riera geri döndü Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından göreve getirilen Domenec Torrent ekibine sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu Albert Riera'yı kattı.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın koltuğu sallanıyor Yöneticiler Işıtan Gün ve Selim Sefada’nın ortaya çıkan eski tweet’leri karşısında sessiz kalınması ve Terim görev başındayken hoca arayışları tartışmaları alevlendirdi