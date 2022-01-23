Türkiye Gazetesi

Benfica kulübünün transfer listesine koyduğu Gedson Fernandes’le ile ilgili sıcak gelişmeler devam ediyor. Portekiz basınında çıkan haberler göre, Galatasaray’ın uzun zamandır transfer etmek istediği Gedson’u kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi.

1.5 YILLIĞINA KİRALANACAK

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes transferi gerçekleşiyor. ABOLA gazetesinde yer alan habere göre, Sarı-Kırmızılı yönetimini Gedson’u 1.5 yıllığına kiralayacağı açıklandı.

İSTANBUL’A GELMESİ BEKLENİYOR

Portekizli yıldızın kısa süre içerisinde İstanbul’a gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalanması bekleniyor. Domenec Torrent'in de takımında görmek istediği oyuncunun lige verilecek aranın ardından ilk 11'e dahil olacağı belirtildi.

İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Portekizli orta saha oyuncusunun, Benfica ile sözleşmesini uzatacağı ve 1.5 yıl kiralık olarak Galatasaray'da forma giyeceği belirtilirken, 23 yaşındaki yıldızın, Galatasaray'a maliyeti toplamda 3.5 milyon euro olacağı açıklandı.

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