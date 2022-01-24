Mario Balotelli 3,5 yıl sonra yeniden İtalya milli takımına çağırıldı. Adana Demirspor Kulübü sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Yıldız futbolcumuz Mario Balotelli 3,5 yıl aradan sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na çağırıldı. Oyuncumuza milli takımında başarılar dileriz" sözlerine yer verdi.

Balotelli Türk düğününde döktürdü Balotelli Türk düğününde döktürdü Sportif Direktör Gökhan Göktürk'ün düğününe katılan Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, çiftetelli de sahneye çıkıp adeta döktürdü.

Mario Balotelli'den kötü haber: Koronavirüse yakalandı Mario Balotelli'den kötü haber: Koronavirüse yakalandı Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.