Mario Balotelli 3,5 yıl sonra yeniden İtalya milli takımına çağırıldı. Adana Demirspor Kulübü sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Yıldız futbolcumuz Mario Balotelli 3,5 yıl aradan sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na çağırıldı. Oyuncumuza milli takımında başarılar dileriz" sözlerine yer verdi.
Balotelli Türk düğününde döktürdü Sportif Direktör Gökhan Göktürk'ün düğününe katılan Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, çiftetelli de sahneye çıkıp adeta döktürdü.
Mario Balotelli'den kötü haber: Koronavirüse yakalandı Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Balotelli İtalya milli takımına çağrıldı
24.01.2022 - 21:26 | Son Güncelleme: 24.01.2022 - 21:33
Türkiye Gazetesi
Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli 3,5 yıl sonra İtalya milli takımına çağırıldı.
Mario Balotelli 3,5 yıl sonra yeniden İtalya milli takımına çağırıldı. Adana Demirspor Kulübü sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Yıldız futbolcumuz Mario Balotelli 3,5 yıl aradan sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na çağırıldı. Oyuncumuza milli takımında başarılar dileriz" sözlerine yer verdi.
Etiketler : Adana Demirspor,Mario Balotelli,Balotelli italya,
818247 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/818247.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
23
16
6
1
24
54
02
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
22
13
6
3
18
45
03
AYTEMİZ ALANYASPOR
23
11
5
7
8
38
04
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
23
10
7
6
10
37
05
FENERBAHÇE A.Ş.
23
10
7
6
8
37
06
BEŞİKTAŞ A.Ş.
23
10
6
7
4
36
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
23
11
3
9
-2
36
08
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
22
10
4
8
8
34
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
22
9
5
8
-1
32
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
23
7
10
6
6
31
11
YUKATEL KAYSERİSPOR
23
8
7
8
-1
31
12
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
23
8
6
9
-7
30
13
KASIMPAŞA A.Ş.
23
7
6
10
-1
27
14
GÖZTEPE A.Ş.
23
7
6
10
-3
27
15
GALATASARAY A.Ş.
23
7
6
10
-5
27
16
GZT GİRESUNSPOR
23
7
5
11
-3
26
17
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
23
6
6
11
-11
24
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
23
6
4
13
-18
22
19
ALTAY
23
5
3
15
-14
18
20
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
22
4
4
14
-20
16
Süper Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
22.01.2022 13:30
öznur Kablo Yeni Malatyaspor 1 - 1 Beşiktaş
22.01.2022 16:00
Adana Demirspor A.ş. 5 - 0 Vavacars Fatih Karagümrük
22.01.2022 16:00
Sivasspor 1 - 1 Fenerbahçe
22.01.2022 19:00
Başakşehir 1 - 2 Göztepe
23.01.2022 13:30
Kasimpaşa 3 - 1 Yukatel Kayserispor
23.01.2022 13:30
Atakaş Hatayspor 0 - 0 Rizespor
23.01.2022 16:00
Fraport Tav Antalyaspor 0 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
23.01.2022 16:00
Gzt Giresunspor 1 - 3 Alanyaspor
23.01.2022 16:00
Altay 0 - 1 Konyaspor
23.01.2022 19:00
Galatasaray 1 - 2 Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
21
14
3
4
20
45
02
MKE ANKARAGÜCÜ
21
14
3
4
18
45
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
21
11
5
5
10
38
04
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
21
11
3
7
13
36
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
21
11
3
7
10
36
06
EYÜPSPOR
20
10
6
4
8
36
07
YILPORT SAMSUNSPOR
20
9
6
5
8
33
08
ADANASPOR A.Ş.
21
9
5
7
5
32
09
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
21
8
4
9
-2
28
10
TUZLASPOR A.Ş.
20
7
6
7
1
27
11
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
21
7
5
9
-4
26
12
GENÇLERBİRLİĞİ
21
8
2
11
-8
26
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
19
6
6
7
0
24
14
KOCAELİSPOR
21
7
3
11
-8
24
15
NASADOGE MENEMENSPOR
21
5
8
8
-11
23
16
ALTINORDU
21
7
1
13
-18
22
17
BURSASPOR
20
5
5
10
-8
20
18
ALTAŞ DENİZLİSPOR
21
5
4
12
-12
19
1. Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
21.01.2022 19:00
Yilport Samsunspor 3 - 0 Kocaelispor
22.01.2022 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 2 - 1 Nasadoge Menemenspor
22.01.2022 13:30
Manisa Futbol Kulübü 3 - 1 Gençlerbirliği
22.01.2022 16:00
Altinordu 0 - 5 Istanbulspor
22.01.2022 19:00
Ankaragücü 2 - 1 Altaş Denizlispor
23.01.2022 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 1 Erzurumspor
23.01.2022 13:30
Adanaspor 0 - 1 Ankara Keçiörengücü
23.01.2022 16:00
Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor A.ş.
23.01.2022 19:00
Eyüpspor - Bursaspor