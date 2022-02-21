Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçlarının kapanışında Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. İlk yarısı berabere biten maç, Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR-İLK YARI

2. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Berkan Emir’in ortasına ön direkte kafa vuruşu yapan Halil Akbunar’ın pozisyonunda, kaleci Pena topun sahibi oldu.

3. dakikada serbest vuruş kullanan Galatasaray’da, Ömer Bayram’ın ortasında Mohamed, topu kafayla ceza sahasına yönlendirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Nelsson'un yerden yaptığı vuruşta kaleci İrfan’ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

16. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe’de, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Soner, sol ayak içiyle yaptığı vuruşla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe’de, Berkan Emir topu yerden ceza sahası yayı üzerinde bekleyen Soner Aydoğdu’ya gönderdi. Soner, topu kontrol ettikten sonra şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Kerim'in ortasına ceza sahası içinde elle müdahale yapan Taylan Antalyalı'nın pozisyonunda hakem penaltı kararı verdi.

45.+1. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinde topa elle müdahalesini hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi. Topun başına geçen Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Pena'nın solundan ağlara gönderdi. 1-1

Galatasaray- Göztepe arasındaki mücadele nefes kesti.

MAÇTAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI

53. dakikada sağ tarafta Pulgar ile köşe vuruşu kullanan Galatasaray’da, Mohamed, kale önünde kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi ancak kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.

55. dakikada sol taraftan Berkan Emir ile serbest vuruş kullanan Göztepe’de, Soner Aydoğdu kafa vuruşuyla topu kale önüne aşırdı. Kale önünde kafa vuruşu yapan Wilker’in pozisyonunda kaleci Pena topu tek elle tokatlayarak kornere çeldi.

65. dakikada Galatasaray ceza sahasında gelişen pozisyonda Halil Akbunar’ın ortasında topa elle müdahale eden Ömer Bayram’ın pozisyonunda hakem Arda Kardeşler, VAR’a giderek penaltı kararı verdi.

70. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başında geçen Ndiaye, kaleciyi ters köşeye yatırarak kalenin sağında topu ağlarla buluşturdu. 2-1

85. dakikada Göztepe ceza sahasında gelişen pozisyonda havalanan topa elle dokunan Ndiaye’nin pozisyonunda hakem Arda Kardeşler VAR’a giderek penaltı kararı verdi.

87. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Gomis'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

90+1. dakikada Göztepe ceza sahasında gerçekleşen pozisyonda Gomis’in şutunda topa elle müdahale eden Arslanagic’in pozisyonunda hakem beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında karar iptal edildi.

90+4. dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında Cicaldau, ceza sahası içi sol çaprazından kaleye şut attı, kaleci İrfan Can yerden sağına uzanarak topu çeldi. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Göztepe ceza sahasında gerçekleşen pozisyonda Berkan Emir'in Emre Kılınç'a yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler VAR’a giderek penaltı kararı verdi.

90+9. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Gomis, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

MAÇTAN ANEKTODLAR

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Esat Sancaktar xx, Bahtiyar Birinci xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Kerim Alıcı xx, Arslanagic xx (Tijanic dk. 90+9 ?), Atınç Nukan xx, Wilker xx, Berkan Emir xx, Obinna xx, Soner Aydoğdu xx (Aytaç Kara dk. 71 x), Halil Akbunar xx, Ndiaye xxx (Tannane dk. 88 ?), Di Santo x (Jahovic dk. 71 x)

Yedekler: Kenan Piric, Kahraman Demirtaş, Lourency, Baku, Yalçın Kayan, Murat Paluli

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Galatasaray: Pena xx, Omar xx, Nelsson xx, Marcao xx, Ömer Bayram xx, Taylan Antalyalı x, Pulgar xx (Cicaldau dk. 61 x), Babel x (Emre Kılınç dk. 74 x), Halil Dervişoğlu x (Berkan Kutlu dk. 61 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Van Aanholt dk. 90+10 ?), Mohamed x (Gomis dk. 74 xxx)

Yedekler: İsmail Çipe, Barış Alper, Semih Kaya, Feghouli, Boey

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Nelsson (dk. 3), Gomis (dk. 87 pen. ve dk. 90+9 pen.) (Galatasaray), Ndiaye (dk. 45+1 pen. ve dk. 70 pen.) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Arslanagic, Jahovic, Berkan Emir (Göztepe), Mohamed, Nelsson, Gomis (Galatasaray)