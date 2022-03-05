Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra İngiltere hükümeti yaptırım kararları almıştı. İngiliz devi Chelsea’de bu yaptırım kararlarından etkilenince Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü satma kararı almıştı. Bunun üzerine Türk iş adamı Muhsin Bayrak, İngiliz devini satın almak için Abramovich'e teklifte bulundu. Teklifin ardından Muhsin Bayrak’tan, "Abramovich'in avukatları ile satın alma şartlarını görüşüyoruz. İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını Londra'da dalgalandıracağız" açıklaması geldi.

KİM OLDUĞU ARANMAYA BAŞLANDI

Teklifin ortaya çıkmasının ardından 'Muhsin Bayrak'ın kim, ne iş yapıyor?' gibi sorular aranmaya başladı. Bitlisli 'Mutki Aşireti'nin lideri olduğu öğrenilen Bayrak'ın, daha öncesinde "70 bin liraya çalışacak yazılımcı bulamıyoruz" açıklamasıyla gündem olduğu ortaya çıktı.

“70 BİN LİRA MAAŞ VERİYORUZ, YAZILIMCI BULAMIYORUZ”

Teknoloji Üssü projesi için yazılımcı yetiştireceklerini belirten Bayrak, "Aylık 70 bin lira maaş veriyoruz, yazılımcı bulamıyoruz. Ülkemizin bir an önce kendi yazılımcılarını yetiştirmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İNŞAATLARDA ÇALIŞTI

Türk iş adamı Muhsin Bayrak, Bitlis merkezli 'Mutki Aşireti'nin lideri. 500 bini aştığı belirtilen nüfusu ile Mutki Aşireti, Türkiye’nin en kalabalık aşiretlerinden biri olarak biliniyor. 90'lı yıllarda doğuda yaşanan terör sebebiyle köylerinden göç etmek zorunda bırakılan Bayrak ailesi, Mutki aşiretine mensup. Aşiretin lideri Muhsin Bayrak, 12 kişi stationwagon bir arabanın içinde üst üste geldiği İstanbul'da inşaatlarda bile çalıştı.

İnşaatlarda çalıştı.

“AŞİRETİ KURUMSALLAŞTIRAN AĞA”

Muhsin Bayrak "Aşireti Kurumsallaştıran Ağa" kimliği ile tanınıyor. Büyük aile sanayiden otomotive ve matbaacılığa, inşaattan, bioenerji ve kozmetiğe kadar pek çok alanda bulunan yatırımları AB Grup Holding çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Türk iş adamı Chelsea'yi satın alıyor! Pazarlıklar için masaya oturuldu Türkiye’nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri ve iş adamı Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın almak için harekete geçti. Rus milyarder Roman Abramovich'le görüşmelere başlayan Bayrak, önemli açıklamalarda bulundu. Muhsin Bayrak yaptığı açıklamada, "İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor Chelsea'yi satın alıyor! Taraftarlar çıldırdı Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından İngiliz devi Chelsea'nin sahibi olan Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü satacağını açıklamıştı. Abramovich’in açıklamasının ardından harekete geçen UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü Conor McGregor, Chelsea’ye talip oldu.

Chelsea’yi satma kararı almıştı! Abramovich tüm gelirleri Ukrayna halkına bağışlayacak Rus milyarder Roman Abramovic, İngiltere hükümetinden gelen yaptırımların ardından sahibi olduğu Chelsea kulübünü satacağını açıklamıştı. Abramovic, açıklamasının ardından kulübün satışından gelen tüm gelirleri Ukrayna savaşı mağdurlarına bağışlayacağını söyledi.