Türkiye Gazetesi

Süper Toto Süper Lig'in 28. haftası kapsamında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe-Trabzonspor'un mücadelesine gölge düştü. İlk yarının bitiminde bir taraftar sahaya atlayarak hakem Zorbey Küçük'e saldırma girişiminde bulundu. Araya giren kaleci Altay Bayındır, Küçük'ün saldırıya uğramasının önüne geçti. Bayındır'ın ardından diğer futbolcular da saldırganı uzaklaştırmaya çalıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARI GÜVENLİK ZORUYLA SAHADAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısının bitiminin ardından bir Fenerbahçe taraftarı saha içine girerek hakem Zorbay Küçük’e saldırı girişiminde bulundu. Küçük’e vurmaya çalışan taraftarı ilk olarak Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır engelledi. Daha sonra diğer futbolcuların müdahalesiyle taraftar, hakem Küçük’ten uzaklaştırırken, güvenlik görevlileri saldırganı sahanın dışına çıkardı.

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